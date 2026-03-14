прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.14

15 марта в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ноттингем Форест — Фулхэм с коэффициентом для ставки за 3.14.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» борются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» опережает опасную зону лишь по дополнительным показателям. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Мидтьюлланну» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Манчестер Сити» (2:2). А вот поединок с «Брайтоном» завершился неудачей (1:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Лесники» нынче находятся в кризисе. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

Причем «Ноттингем Форест» традиционно неудачно противостоит «Фулхэму». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех поражениях.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» еще не потеряли шансы на попадание в еврозону. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Фулхэм» на 8 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дачники» уступили «Саутгемптону» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Вест Хэма» (0:1). А вот чуть ранее она переиграла кризисный «Тоттенхэм» (2:1).

При этом «Фулхэм» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Дачники» ныне несколько сбавили обороты. Команда уступила дважды подряд.

При этом «Фулхэм» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато в четырех последних очных поединках команда обыгрывала «Ноттингем Форест».

«Дачники» до двух последних поражений победили 3 раза подряд. Плюс пора бы вернуться на забивной путь форварду Раулю Хименесу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ноттингем Форест» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Фулхэм» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же «Ноттингем Форест» давненько не побеждал.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.14 на матч «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» принесёт чистый выигрыш 2140₽, общая выплата — 3140₽

Ставка: Победа «Фулхэма» за 3.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех раз.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

