14 марта в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Чайка». Матч начнется в 18:30 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Спартак Кострома — Чайка с коэффициентом для ставки за 1.91.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: «Спартак» Кострома идет на четвертой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 36 очков. Общая разница мячей — 34:28.
Последние матчи: в последнем матче костромчане упустили победу над «Челябинском». Команды завершили поединок со счетом 3:3. Однако «Спартак» смог сохранить четвертую строчку в чемпионате.
Ранее команда вновь поделила очки, сыграв вничью против «Ротора» со счетом 1:1. В товарищеском поединке против «Космоса» была добыта разгромная победа со счетом 5:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Спартак» Кострома продолжает борьбу за путевку в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ. Отставание от «Родины» и «Урала», занимающих третью и вторую строчку, пока составляет шесть очков. Учитывая, как плотно располагаются команды, для клуба будет важно оставить за собой четвертое место.
«Чайка»
Турнирное положение: «Чайка» идет на 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав три победы, шесть матчей вничью и 14 поражений. Это позволило команде набрать 15 очков после 23 туров.
Последние матчи: в последнем поединке «Чайка» смогла добыть редкую для себя в этом сезоне победу. Был обыгран с минимальным счетом «Сокол» (1:0).
Ранее клуб не смог показать достойной игры, проиграв «СКА-Хабаровск» со счетом 1:3. В товарищеском поединке команда уступила «Крыльям Советов» со счетом 3:5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чайка» пока идет на понижение в классе. Клуб в девяти очках от безопасной зоны. Учитывая это, маловероятно, что мы увидим яркое возвращение коллектива в борьбу за выживание. Однакое победа в последнем поединке точно поднимут уровень мотивации перед поединком с командой из верхушки Первой Лиги.
Статистика для ставок
- «Чайка» проиграла семь из последних восьми матчах
- «Спартак» идет на серии из пяти матчей без побед
- в матче первого круга чемпионата «Спартак» одолел «Чайку» со счетом 4:2/UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.49. Ничья оценена в 3.95, победа оппонента — 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.72.
Прогноз: Основной ставкой станет ожидание тотала больше 2,5 мячей в поединке.1.91ТБ 2,5Ставка на матч #1Поставить→Ставка 1000₽ с коэффициентом 1.91 на матч «Спартак» Кострома — «Чайка» позволит вывести на карту выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽
Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в поединке за 1.91.
Прогноз: Можно рискнуть и поставить на ожидании голов от каждой из команд.2.16Обе команды забьют в матчеСтавка на матч #2Поставить→Сделанная ставка 1000₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Спартак» Кострома — «Чайка» позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.16.