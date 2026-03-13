У «Чайки» нет шансов?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.91.

14 марта в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Чайка». Матч начнется в 18:30 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Спартак Кострома — Чайка с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: «Спартак» Кострома идет на четвертой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 36 очков. Общая разница мячей — 34:28.

Последние матчи: в последнем матче костромчане упустили победу над «Челябинском». Команды завершили поединок со счетом 3:3. Однако «Спартак» смог сохранить четвертую строчку в чемпионате.

Ранее команда вновь поделила очки, сыграв вничью против «Ротора» со счетом 1:1. В товарищеском поединке против «Космоса» была добыта разгромная победа со счетом 5:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спартак» Кострома продолжает борьбу за путевку в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ. Отставание от «Родины» и «Урала», занимающих третью и вторую строчку, пока составляет шесть очков. Учитывая, как плотно располагаются команды, для клуба будет важно оставить за собой четвертое место.

«Чайка»

Турнирное положение: «Чайка» идет на 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав три победы, шесть матчей вничью и 14 поражений. Это позволило команде набрать 15 очков после 23 туров.

Последние матчи: в последнем поединке «Чайка» смогла добыть редкую для себя в этом сезоне победу. Был обыгран с минимальным счетом «Сокол» (1:0).

Ранее клуб не смог показать достойной игры, проиграв «СКА-Хабаровск» со счетом 1:3. В товарищеском поединке команда уступила «Крыльям Советов» со счетом 3:5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чайка» пока идет на понижение в классе. Клуб в девяти очках от безопасной зоны. Учитывая это, маловероятно, что мы увидим яркое возвращение коллектива в борьбу за выживание. Однакое победа в последнем поединке точно поднимут уровень мотивации перед поединком с командой из верхушки Первой Лиги.

