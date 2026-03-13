14 марта в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Чайка». Матч начнется в 18:30 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Спартак Кострома — Чайка с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: «Спартак» Кострома идет на четвертой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 36 очков.  Общая разница мячей — 34:28.

Последние матчи: в последнем матче костромчане упустили победу над «Челябинском».  Команды завершили поединок со счетом 3:3.  Однако «Спартак» смог сохранить четвертую строчку в чемпионате.

Ранее команда вновь поделила очки, сыграв вничью против «Ротора» со счетом 1:1.  В товарищеском поединке против «Космоса» была добыта разгромная победа со счетом 5:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спартак» Кострома продолжает борьбу за путевку в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ.  Отставание от «Родины» и «Урала», занимающих третью и вторую строчку, пока составляет шесть очков.  Учитывая, как плотно располагаются команды, для клуба будет важно оставить за собой четвертое место.

«Чайка»

Турнирное положение: «Чайка» идет на 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав три победы, шесть матчей вничью и 14 поражений.  Это позволило команде набрать 15 очков после 23 туров.

Последние матчи: в последнем поединке «Чайка» смогла добыть редкую для себя в этом сезоне победу.  Был обыгран с минимальным счетом «Сокол» (1:0).

Ранее клуб не смог показать достойной игры, проиграв «СКА-Хабаровск» со счетом 1:3.  В товарищеском поединке команда уступила «Крыльям Советов» со счетом 3:5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чайка» пока идет на понижение в классе.  Клуб в девяти очках от безопасной зоны.  Учитывая это, маловероятно, что мы увидим яркое возвращение коллектива в борьбу за выживание.  Однакое победа в последнем поединке точно поднимут уровень мотивации перед поединком с командой из верхушки Первой Лиги.

Статистика для ставок

  • «Чайка» проиграла семь из последних восьми матчах

  • «Спартак» идет на серии из пяти матчей без побед

  • в матче первого круга чемпионата «Спартак» одолел «Чайку» со счетом 4:2/UL>

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.49.  Ничья оценена в 3.95, победа оппонента — 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.72.

    Прогноз: Основной ставкой станет ожидание тотала больше 2,5 мячей в поединке.

    Ставка 1000  с коэффициентом 1.91 на матч «Спартак» Кострома — «Чайка»  позволит вывести на карту выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

    Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в поединке за 1.91.

    Прогноз: Можно рискнуть и поставить на ожидании голов от каждой из команд.

    Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.16 на матч «Спартак» Кострома — «Чайка»  позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

    Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.16.