14 марта в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Родина». Матч начнется в 08:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч СКА-Хабаровск — Родина с коэффициентом для ставки за 2.26.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» идет на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 балла после 23 туров. Общая разница мячей — 24:25.

Последние матчи: в последнем матче хабаровский клуб упустил важную возможность набрать очки. Команда крупно уступила «Черноморцу» со счетом 0:3.

До этого «СКА-Хабаровск» обыграл «Чайку» в 22-м туре Первой лиге и с минимальным счетом одолел «Зенит-2» в товарищеском поединке (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» находится в четырех баллах от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ. Однако сейчас тяжело представить, что команда сможет добраться до верхушки таблицы. При этом отметим, что в семи последних матчах у хабаровчан две победы, два поражения и три матча вничью.

«Родина»

Турнирное положение: «Родина» занимает третью строчку в Первой лиге, набрав 42 очка. В активе клуба 11 побед, девять матчей вничью и три поражения. Общая разница мячей — 32:17.

Последние матчи: в последнем поединке московский клуб смог одержать важную победу в борьбе за выход в РПЛ. «Родина» обыграла «Торпедо» со счетом 2:0.

Ранее команда смогла вырвать очередную победу. На этот раз был бит ярославский «Шинник» со счетом 2:1. В товарищеском поединке против «Челябинска» «Родина» проиграла со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Родина» пока делит вторую строчку в Первой лиге с «Уралом» по количеству набранных очков. Отметим, что москвичи проявляют огромное желание в борьбе за прямую путевку в РПЛ. Это доказывает серия из 14 поединков без поражений во всех турнирах.

Статистика для ставок