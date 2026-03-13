14 марта в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Родина». Матч начнется в 08:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч СКА-Хабаровск — Родина с коэффициентом для ставки за 2.26.

Линар МансуровРедактор отдела Футбол

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» идет на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 балла после 23 туров.  Общая разница мячей — 24:25.

Последние матчи: в последнем матче хабаровский клуб упустил важную возможность набрать очки.  Команда крупно уступила «Черноморцу» со счетом 0:3.

До этого «СКА-Хабаровск» обыграл «Чайку» в 22-м туре Первой лиге и с минимальным счетом одолел «Зенит-2» в товарищеском поединке (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» находится в четырех баллах от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ.  Однако сейчас тяжело представить, что команда сможет добраться до верхушки таблицы.  При этом отметим, что в семи последних матчах у хабаровчан две победы, два поражения и три матча вничью.

«Родина»

Турнирное положение: «Родина» занимает третью строчку в Первой лиге, набрав 42 очка.  В активе клуба 11 побед, девять матчей вничью и три поражения.  Общая разница мячей — 32:17.

Последние матчи: в последнем поединке московский клуб смог одержать важную победу в борьбе за выход в РПЛ.  «Родина» обыграла «Торпедо» со счетом 2:0.

Ранее команда смогла вырвать очередную победу.  На этот раз был бит ярославский «Шинник» со счетом 2:1.  В товарищеском поединке против «Челябинска» «Родина» проиграла со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Родина» пока делит вторую строчку в Первой лиге с «Уралом» по количеству набранных очков.  Отметим, что москвичи проявляют огромное желание в борьбе за прямую путевку в РПЛ.  Это доказывает серия из 14 поединков без поражений во всех турнирах.

Статистика для ставок

  • «СКА-Хабаровск» пропустил в пяти из последних шести поединках

  • «Родина» не проигрывает в 14 матчах кряду

  • по ходу сезона «Родина» обыграла «СКА-Хабаровск» дважды: 3:0 и 2:0/UL>

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.26.  Ничья оценена в 3.05, победа оппонента — 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.36 и 1.49.

    Прогноз: Сыграем на ожидании победы «Родины» в этом поединке.  Команда отлично смотрится в этом сезоне и готова закрыть серию против «СКА-Хабаровск».

    Ставка: Победа «Родины» в матче за 2.26.

    Прогноз: «Родина» пропустила в этом сезоне 17 мячей.  Это второй лучший показатель в лиге.  Можно рискнуть и поставить на «сухой» матч со стороны москвичей.

    Ставка: «СКА-Хабаровск» не забьет в матче за 3.55.