прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.50

14 марта в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Бернли» и «Борнмут». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Бернли — Борнмут с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Бернли»

Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон, занимая предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе после 29-и туров.

«Борнмут» продолжает отчаянную борьбу за выживание в высшем дивизионе Англии, но шансов не особо много. Команда отстает от спасительной 17-й строчки на 9 баллов.

Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «Борнмут» уступил «Эвертону» (0:2). Матчем ранее команда проиграла «Брентфорду» со счетом 3:4, пропустив решающий гол на 90+3-й минуте.

«Бернли» не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот период команда трижды победила и однажды сыграла вничью с «Челси» (1:1).

Не сыграют: Амдуни, Бейер, Броя, Каллен, Робертс, Трезор и Туанзебе (у всех — травмы).

Состояние команды: Сейчас самое время для того, чтобы набирать очки и приближаться к спасительной 17-й позиции, но «Бернли» проигрывает матч за матчем и теряет важные баллы...

У команды есть нападающий Джейдон Энтони, который может забить ключевой гол. В последних 4-х встречах форвард забил 2 гола, а за все 28 матчей в нынешнем сезоне АПЛ отметился 7-ю мячами.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» являются крепкими середняками в нынешнем сезоне АПЛ. После 29-и туров «Борнмут» занимает 9-е место с 40 очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 8 баллов.

Вряд-ли команда будет претендовать на топ-5 по итогам сезона. К тому же, «Борнмут» вполне может расслабиться, ведь «вишни» опережают зону вылета уже на 12 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ команда сыграла вничью с «Брентфордом» (0:0), а до этого также поделила очки с «Сандерлендом» (1:1), сравняв счет на 63-й минуте.

Команда не проигрывает в АПЛ на протяжении 9-и последних матчей. За этот отрезок «Борнмут» 5 раз сыграл вничью и четырежды победил, забив за этот отрезок 13 голов при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Кук, Доак, Клюйверт, Солер (у всех — травмы).

Состояние команды: «Борнмут» проводит неплохой сезон, прочно закрепившись в середине турнирной таблицы. К тому же, команда и в гостях выступает бодро, набрав на чужом поле 15 очков.

В последних 3-х очных встречах «Борнмут» дважды обыгрывал «Бернли» и однажды сыграл вничью. Получится ли на сей раз набрать очки? Даже на чужом поле «вишни» будут стараться доминировать.

Статистика для ставок

«Бернли» проиграл 2 последних матча, пропустив 6 голов

«Борнмут» не проигрывает в АПЛ на протяжении 9-и последних матчей

В последних 3-х очных встречах «Борнмут» дважды обыгрывал «Бернли»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Борнмуту» с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.95, а победа «Бернли» — в 4.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.13.

Прогноз: Можно предположить, что гости одержат уверенную победу.

Ставка: Победа «Борнмута» с форой (-1) за 2.50.

Прогноз: В предстоящем матче команды могут сыграть результативно.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.17.