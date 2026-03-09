дерзкая ставка за 5.35 на матч Лиги чемпионов

10 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Галатасарай» и «Ливерпуль». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Галатасарай — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 5.35.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» несутся к очередному чемпионскому титулу. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы Суперлиги.

При этом «Галатасарай» на 7 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» переиграли «Бешикташ» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Аланьяпору» (2:1). Плюс еще один поединок с этим же соперником завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах «Галатасарай» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Львы» постепенно набирают обороты. В трех своих последних матчах команда добыла победы.

Причем «Галатасарай» традиционно удачно противостоит «Ливерпулю». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Красные» проводят бледный сезон. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Ливерпуль» на 3 очка отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные» сумели переиграть «Вулверхэмптон» (3:1).

До того команда уступила тем же «волкам» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вест Хэму» (5:2).

При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красные» ныне выглядят не столь выгодно. Команде явно недостает пресловутой стабильности.

При этом «Ливерпуль» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде «красные» разжились лишь 21 очком в 15 поединках английского чемпионата.

В этом поединке «красные» явно будут активно атаковать. Подопечным Арне Слота нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ливерпуль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.40.

Прогноз: «Ливерпуль» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.

