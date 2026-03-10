«Галатасарай» и «Ливерпуль» встретятся в Стамбуле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Турецкий клуб подходит к игре на фоне хорошей серии результатов, тогда как англичане постараются подтвердить статус одного из сильнейших участников турнира на выезде. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
47' Мяч отскочил к Макаллистеру в район 11-метровой, аргентинец вторым касанием не попал в угол ворот.
46' Мощно пробил Собослаи из-за штрафной – Чакыр отразил!
46' Второй тайм! Без замен в перерыве.
45+3' Перерыв! «Галатасарай» забил в самом начале тайма и ведёт после 45 минут. Моменты «Ливерпуль» создаёт, но пока что не совсем выглядит фаворитом на поле. Отдыхаем 15 минут!
45+2' В офсайде оказался Салах в момент длинной передачи Мамардашвили.
45' Добавлено 2 минуты.
45' В итоге Салах навесил в штрафную, а ван Дейк нарушил правила на Лемине.
45' Собослаи заработал штрафной метрах в 40 от ворот, сам будет подавать, наверное.
44' Экитике зацепился за мяч на половине поля соперника и упал на газон в борьбе с Санчесом — арбитр не реагирует.
43' Йылмаз нарушил правила на Керкезе в борьбе за мяч.
42' Ланг сместился с фланга в центр и пробил, от Конате мяч отскочил за лицевую.
41' Экитике забросил на дальнюю штангу, Керкез головой скинул на Вирца, а у немца не получился удар.
40' Плохой пас назад отдал Якобс, Чакыру пришлось выбегать из ворот и в подкате выбивать в аут.
38' «Ливерпуль» держит мяч в средней трети поля, надёжно обороняются хозяева.
36' Чакыр выбил мяч кулаками после подачи Собослаи с угла поля.
35' Угловой заработал «Ливерпуль».
34' Ланг пробил головой после навеса со штрафного, в руки Мамардашвили.
33' Керкез получил жёлтую карточку за фол на Йылмазе – двумя руками толкнул в спину соперника.
31' Игра возобновлена, обошлось без травм.
30' Собослаи и Лемина столкнулись в борьбе за верховой мяч, обоим нужна помощь врачей.
29' Конате ошибся в штрафной и не смог выбить мяч, Осимхен его подхватил, но пробил выше ворот.
27' Ланг забросил на Якобса в штрафную, тот прострелил на ближнюю штангу — Конате выбил мяч в аут.
26' Конате головой скинул во вратарскую после навеса Собослаи, там только Чакыр.
25' Йылмаз сбил Гравенберха на своей половине поля, штрафной подаст «Ливерпуль».
24' Ещё раз спасает вратарь «Ливерпуля»! Сара навесил в штрафную, а Санчес остался один и головой пробил в угол – Мамардашвили дотянулся до мяча.
23' Макаллистер сбил Сару в центре поля, пока что без карточки обходится арбитр.
21' Спасает Мамардашвили! Мяч закручивался в дальний угол после подачи Ланга, успел среагировать кипер!
20' Сара забросил на Осимхена, тот пробросил мимо Мамардашвили, но упустил за пределы поля. Ещё и офсайд был.
19' Йылмаз нашёл Осимхена в штрафной, тот попытался пробить в касание, но не попал как следует по мячу.
18' Конате подключился к атаке и мощно пробил из-за штрафной – чуть выше перекладины прошёл мяч.
16' Собослаи отдал в штрафную на Макаллистера, тот скинул под удар Вирцу, а Флориан пробил прямо в Чакыра. Классная комбинация получилась у гостей, последний удар подвёл.
15' Ван Дейк забрасывал мяч на Собослаи, Бардакджи перехватил передачу.
14' Бардакджи протащил мяч вперёд и наткнулся на фол от Экитике.
13' Сара нарушил правила на Макаллистере в центре поля.
11' Якобс навесил с левого фланга на Осимхена, Виктор пробил головой, но не попал в створ.
09' Хорошая контратака могла получиться у хозяев, Йылмаз не справился с ван Дейком на правом фланге.
07' ГОООООООООЛ! Впереди «Галатасарай»! Сара навесил с угла поля, Осимхен головой скинул во вратарскую, а Лемина головой вонзил мяч в сетку! 1:0!
06' Ланг ворвался в штрафную по левому флангу и прострелил — Керкез выбил мяч на угловой.
05' Рискованно сыграл Чакыр в своей штрафной, на замахе убрал Салаха.
04' Чакыр забрал мяч в руки после броска Гомеса из аута.
03' Собослаи вошёл в штрафную с правого полуфланга, но пробил в защитника.
02' Хозяева потеряли мяч на своей половине, Вирц пытался пробить из-за штрафной в пустой угол — не попал.
01' «Галатасарай» начал с центра, поехали!
До матча
20:45 «Вы сегодня одни в аду», — гласит баннер болельщиков «Галатасарая», обращённый явно к игрокам «Ливерпуля».
20:42 Команды на поле! Звучит гимн Лиги Чемпионов, домашние фанаты растянули перфоманс в честь Осимхена, всё готово к старту 1/8 финала!
20:40 Около 8 градусов сегодня в Стамбуле – чуть ниже идеального, но на домашней арене «Галатасарая» всегда жарко, особенно в плей-офф.
20:20 Стартовые составы команд:
«Галатасарай»: Чакыр, Бардакджи, Санчес, Синго, Якобс, Торрейра, Лемина, Йылмаз, Сара, Ланг, Осимхен.
«Ливерпуль»: Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Гомес, Керкез, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Вирц, Собослаи, Экитике.
20:10 Судейская бригада: главный арбитр — Хесус Хиль Мансано; ассистенты — Анхель Невадо, Гуадалупе Поррас Айюсо; четвёртый арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра; VAR — Гильермо Куадра Фернандес; ассистент VAR — Валентин Гомес.
«Галатасарай»
Команда Окана Бурука пробилась в плей-офф через стыковые матчи, где в драматичном противостоянии прошла «Ювентус». Туринцы в ответной игре повели 3:0, но «Галатасарай» сумел удержаться в борьбе и в итоге выиграл противостояние со счётом 7:5 по сумме двух встреч.
В последние недели турецкий клуб набрал форму. Перед матчем с «Ливерпулем» он идёт на серии из трёх побед во всех турнирах и может одержать четвёртую подряд. На своём стадионе команда особенно опасна — потенциальная победа станет шестой подряд домашней во всех соревнованиях.
Важным фактором станет и предыдущая встреча соперников в нынешнем розыгрыше турнира. Осенью «Галатасарай» уже обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победа пришла благодаря реализованному пенальти, назначенному за игру рукой Доминика Собослаи, но по игре турецкий клуб сумел надёжно закрыть соперника и практически не позволил создать опасные моменты.
В атаке ключевой фигурой остаётся Виктор Осимхен. Нигерийский нападающий уже забил семь мячей в Лиге Чемпионов в этом сезоне и должен действовать при поддержке Барыша Алпера Йылмаза и Ноа Ланга. В центре поля ожидается связка Лукаса Торрейры и Марио Лемины.
«Ливерпуль»
Команда Арне Слота вышла в плей-офф напрямую, заняв третье место на общем этапе турнира. При этом «Ливерпуль» демонстрировал уверенную игру в гостях: в четырёх выездных матчах Лиги чемпионов команда пропустила всего два мяча и забила девять.
В последние недели результаты в целом остаются стабильными. Перед поездкой в Стамбул «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» в чемпионате (1:2), но затем взял реванш в Кубке Англии, победив того же соперника со счётом 3:1. В шести последних матчах во всех турнирах это поражение стало единственным.
При этом кадровая ситуация у англичан осложнена. Из-за травм отсутствуют Александр Исак, Ватару Эндо, Конор Брэдли и Джованни Леони. Вратарь Алисон Бекер также не поехал в Стамбул после дискомфорта на тренировке, а Федерико Кьеза пропустит матч. Зато в стартовый состав могут вернуться Ибраима Конате и Жереми Фримпонг, а в атаке ожидается выход Юго Экитике.
Несмотря на статус фаворита, статистика личных встреч складывается для «Ливерпуля» непросто. В шести матчах с «Галатасараем» англичане одержали лишь одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения, а в Стамбуле им ещё ни разу не удавалось выиграть.
