«Галатасарай» и «Ливерпуль» встретятся в Стамбуле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Турецкий клуб подходит к игре на фоне хорошей серии результатов, тогда как англичане постараются подтвердить статус одного из сильнейших участников турнира на выезде. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

47' Мяч отскочил к Макаллистеру в район 11-метровой, аргентинец вторым касанием не попал в угол ворот.

46' Мощно пробил Собослаи из-за штрафной – Чакыр отразил!

46' Второй тайм! Без замен в перерыве.

45+3' Перерыв! «Галатасарай» забил в самом начале тайма и ведёт после 45 минут. Моменты «Ливерпуль» создаёт, но пока что не совсем выглядит фаворитом на поле. Отдыхаем 15 минут!

45+2' В офсайде оказался Салах в момент длинной передачи Мамардашвили.

45' Добавлено 2 минуты.

Статистика матча 3 Удары в створ 3 5 Удары мимо 2 50 Владение мячом 50 5 Угловые удары 1 2 Офсайды 2 8 Фолы 7

45' В итоге Салах навесил в штрафную, а ван Дейк нарушил правила на Лемине.

45' Собослаи заработал штрафной метрах в 40 от ворот, сам будет подавать, наверное.

44' Экитике зацепился за мяч на половине поля соперника и упал на газон в борьбе с Санчесом — арбитр не реагирует.

43' Йылмаз нарушил правила на Керкезе в борьбе за мяч.

42' Ланг сместился с фланга в центр и пробил, от Конате мяч отскочил за лицевую.

41' Экитике забросил на дальнюю штангу, Керкез головой скинул на Вирца, а у немца не получился удар.

40' Плохой пас назад отдал Якобс, Чакыру пришлось выбегать из ворот и в подкате выбивать в аут.

38' «Ливерпуль» держит мяч в средней трети поля, надёжно обороняются хозяева.

36' Чакыр выбил мяч кулаками после подачи Собослаи с угла поля.

35' Угловой заработал «Ливерпуль».

34' Ланг пробил головой после навеса со штрафного, в руки Мамардашвили.

33' Керкез получил жёлтую карточку за фол на Йылмазе – двумя руками толкнул в спину соперника.

31' Игра возобновлена, обошлось без травм.

30' Собослаи и Лемина столкнулись в борьбе за верховой мяч, обоим нужна помощь врачей.

29' Конате ошибся в штрафной и не смог выбить мяч, Осимхен его подхватил, но пробил выше ворот.

Осимхен с мячом uefa.com

27' Ланг забросил на Якобса в штрафную, тот прострелил на ближнюю штангу — Конате выбил мяч в аут.

26' Конате головой скинул во вратарскую после навеса Собослаи, там только Чакыр.

25' Йылмаз сбил Гравенберха на своей половине поля, штрафной подаст «Ливерпуль».

24' Ещё раз спасает вратарь «Ливерпуля»! Сара навесил в штрафную, а Санчес остался один и головой пробил в угол – Мамардашвили дотянулся до мяча.

23' Макаллистер сбил Сару в центре поля, пока что без карточки обходится арбитр.

21' Спасает Мамардашвили! Мяч закручивался в дальний угол после подачи Ланга, успел среагировать кипер!

20' Сара забросил на Осимхена, тот пробросил мимо Мамардашвили, но упустил за пределы поля. Ещё и офсайд был.

19' Йылмаз нашёл Осимхена в штрафной, тот попытался пробить в касание, но не попал как следует по мячу.

18' Конате подключился к атаке и мощно пробил из-за штрафной – чуть выше перекладины прошёл мяч.

16' Собослаи отдал в штрафную на Макаллистера, тот скинул под удар Вирцу, а Флориан пробил прямо в Чакыра. Классная комбинация получилась у гостей, последний удар подвёл.

15' Ван Дейк забрасывал мяч на Собослаи, Бардакджи перехватил передачу.

14' Бардакджи протащил мяч вперёд и наткнулся на фол от Экитике.

13' Сара нарушил правила на Макаллистере в центре поля.

11' Якобс навесил с левого фланга на Осимхена, Виктор пробил головой, но не попал в створ.

09' Хорошая контратака могла получиться у хозяев, Йылмаз не справился с ван Дейком на правом фланге.

07' ГОООООООООЛ! Впереди «Галатасарай»! Сара навесил с угла поля, Осимхен головой скинул во вратарскую, а Лемина головой вонзил мяч в сетку! 1:0!

Игроки «Галатасарая» празднуют гол uefa.com

06' Ланг ворвался в штрафную по левому флангу и прострелил — Керкез выбил мяч на угловой.

05' Рискованно сыграл Чакыр в своей штрафной, на замахе убрал Салаха.

04' Чакыр забрал мяч в руки после броска Гомеса из аута.

03' Собослаи вошёл в штрафную с правого полуфланга, но пробил в защитника.

02' Хозяева потеряли мяч на своей половине, Вирц пытался пробить из-за штрафной в пустой угол — не попал.

01' «Галатасарай» начал с центра, поехали!

До матча

20:45 «Вы сегодня одни в аду», — гласит баннер болельщиков «Галатасарая», обращённый явно к игрокам «Ливерпуля».

Текстовик болельщиков «Галатасарая» x.com

20:42 Команды на поле! Звучит гимн Лиги Чемпионов, домашние фанаты растянули перфоманс в честь Осимхена, всё готово к старту 1/8 финала!

Перфоманс в честь Виктора Осимхена x.com

20:40 Около 8 градусов сегодня в Стамбуле – чуть ниже идеального, но на домашней арене «Галатасарая» всегда жарко, особенно в плей-офф.

Юго Экитике на разминке uefa.com

20:20 Стартовые составы команд:

«Галатасарай»: Чакыр, Бардакджи, Санчес, Синго, Якобс, Торрейра, Лемина, Йылмаз, Сара, Ланг, Осимхен.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Гомес, Керкез, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Вирц, Собослаи, Экитике.

Игроки «Галатасарая» на разминке uefa.com

20:10 Судейская бригада: главный арбитр — Хесус Хиль Мансано; ассистенты — Анхель Невадо, Гуадалупе Поррас Айюсо; четвёртый арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра; VAR — Гильермо Куадра Фернандес; ассистент VAR — Валентин Гомес.

«Галатасарай»

Команда Окана Бурука пробилась в плей-офф через стыковые матчи, где в драматичном противостоянии прошла «Ювентус». Туринцы в ответной игре повели 3:0, но «Галатасарай» сумел удержаться в борьбе и в итоге выиграл противостояние со счётом 7:5 по сумме двух встреч.

В последние недели турецкий клуб набрал форму. Перед матчем с «Ливерпулем» он идёт на серии из трёх побед во всех турнирах и может одержать четвёртую подряд. На своём стадионе команда особенно опасна — потенциальная победа станет шестой подряд домашней во всех соревнованиях.

Важным фактором станет и предыдущая встреча соперников в нынешнем розыгрыше турнира. Осенью «Галатасарай» уже обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победа пришла благодаря реализованному пенальти, назначенному за игру рукой Доминика Собослаи, но по игре турецкий клуб сумел надёжно закрыть соперника и практически не позволил создать опасные моменты.

В атаке ключевой фигурой остаётся Виктор Осимхен. Нигерийский нападающий уже забил семь мячей в Лиге Чемпионов в этом сезоне и должен действовать при поддержке Барыша Алпера Йылмаза и Ноа Ланга. В центре поля ожидается связка Лукаса Торрейры и Марио Лемины.

«Ливерпуль»

Команда Арне Слота вышла в плей-офф напрямую, заняв третье место на общем этапе турнира. При этом «Ливерпуль» демонстрировал уверенную игру в гостях: в четырёх выездных матчах Лиги чемпионов команда пропустила всего два мяча и забила девять.

В последние недели результаты в целом остаются стабильными. Перед поездкой в Стамбул «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» в чемпионате (1:2), но затем взял реванш в Кубке Англии, победив того же соперника со счётом 3:1. В шести последних матчах во всех турнирах это поражение стало единственным.

При этом кадровая ситуация у англичан осложнена. Из-за травм отсутствуют Александр Исак, Ватару Эндо, Конор Брэдли и Джованни Леони. Вратарь Алисон Бекер также не поехал в Стамбул после дискомфорта на тренировке, а Федерико Кьеза пропустит матч. Зато в стартовый состав могут вернуться Ибраима Конате и Жереми Фримпонг, а в атаке ожидается выход Юго Экитике.

Несмотря на статус фаворита, статистика личных встреч складывается для «Ливерпуля» непросто. В шести матчах с «Галатасараем» англичане одержали лишь одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения, а в Стамбуле им ещё ни разу не удавалось выиграть.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.00.