прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 3.00

10 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Галатасарай» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 20:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Галатасарай — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Галатасарай»

Путь к 1/8 финала: Команда не очень здорово провела общий этап Лиги чемпионов, заняв 20-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Галатасарай» опередил 25-ю строчку на 2 балла.

В 1/16 финала Лиги чемпионов турецкая команда выступала против «Ювентуса». В 1-м матче «Галатасарай» победил со счетом 5:2, а в ответном поединке уступила 2:3 и прошла в следующую стадию.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Бешикташ» со счетом 1:0, забив победный гол на 39-й минуте. Матчем ранее «Галатасарай» одолел «Аланьяспор» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период «Галатасарай» второй раз обыграл «Аланьяспор» (3:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Балтаджи (дисквалификация), Гунер, Гюрпюз, Нхага и Унау (у всех — травмы).

Состояние команды: «Галатасарай» способен доставить проблемы «Ливерпулю» на своем поле. Турецкая команда уже показывала, что может громить топовых соперников дома.

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен проводит отличный сезон. В Лиге чемпионов форвард провел 8 матчей, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира.

«Ливерпуль»

Путь к 1/8 финала: «Мерсисайдцы» провели отличный общий этап Лиги чемпионов, заняв 3-е место в таблице с 18-ю очками в активе. «Ливерпуль» пропустил вперед только «Баварию» и «Арсенал».

Команда напрямую пробилась в 1/8 финала турнира, где сыграет против «Галатасарая». «Мерсисайдцы» начнут противостояние на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:1 в Кубке Англии. До этого «мерсисайдцы» уступили тому же сопернику (1:2) в АПЛ.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ливерпуль» 4 раза победил и однажды проиграл. За этот период команда сумела забить 13 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Байчетич, Брэдли, Дэвид, Эндо, Исак, Леони и Уильямс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ливерпуль» начал терять важные очки в АПЛ, вылетив из зоны еврокубков. При этом, у «мерсисайдцев» есть все шансы пошуметь в Лиге чемпионов, но для этого необходимо одолеть непростой «Галатасарай».

Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах «Ливерпуль» трижды проиграл своему турецкому сопернику. Получится ли наконец одержать победу в предстоящем матче? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Галатасарай» выиграл 3 последних матча

В последних 5-и встречах «Ливерпуль» забил 13 голов

В последних 3-х очных встречах «Галатасарай» непременно обыгрывал «Ливерпуль»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю» с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 4.05, а победа «Галатасарая» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.52 и 2.45.

Прогноз: Можно предположить, что «Галатасарай» сможет дать бой «Ливерпулю» на своем поле.

3.00 Победа «Галатасарая» с форой (0). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Галатасарай» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Галатасарая» с форой (0) за 3.00.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. «Ливерпуль» сможет взломать оборону соперника в гостях.

1.80 Тотал 3 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Галатасарай» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Тотал 3 больше за 1.80.