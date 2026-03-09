10 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Галатасарай» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 20:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Галатасарай — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Галатасарай»
Путь к 1/8 финала: Команда не очень здорово провела общий этап Лиги чемпионов, заняв 20-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Галатасарай» опередил 25-ю строчку на 2 балла.
В 1/16 финала Лиги чемпионов турецкая команда выступала против «Ювентуса». В 1-м матче «Галатасарай» победил со счетом 5:2, а в ответном поединке уступила 2:3 и прошла в следующую стадию.
Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Бешикташ» со счетом 1:0, забив победный гол на 39-й минуте. Матчем ранее «Галатасарай» одолел «Аланьяспор» (2:1).
У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период «Галатасарай» второй раз обыграл «Аланьяспор» (3:1).
Не сыграют: Балтаджи (дисквалификация), Гунер, Гюрпюз, Нхага и Унау (у всех — травмы).
Состояние команды: «Галатасарай» способен доставить проблемы «Ливерпулю» на своем поле. Турецкая команда уже показывала, что может громить топовых соперников дома.
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен проводит отличный сезон. В Лиге чемпионов форвард провел 8 матчей, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира.
«Ливерпуль»
Путь к 1/8 финала: «Мерсисайдцы» провели отличный общий этап Лиги чемпионов, заняв 3-е место в таблице с 18-ю очками в активе. «Ливерпуль» пропустил вперед только «Баварию» и «Арсенал».
Команда напрямую пробилась в 1/8 финала турнира, где сыграет против «Галатасарая». «Мерсисайдцы» начнут противостояние на чужом поле.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:1 в Кубке Англии. До этого «мерсисайдцы» уступили тому же сопернику (1:2) в АПЛ.
В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ливерпуль» 4 раза победил и однажды проиграл. За этот период команда сумела забить 13 голов при 5-и пропущенных.
Не сыграют: Байчетич, Брэдли, Дэвид, Эндо, Исак, Леони и Уильямс (у всех — травмы).
Состояние команды: «Ливерпуль» начал терять важные очки в АПЛ, вылетив из зоны еврокубков. При этом, у «мерсисайдцев» есть все шансы пошуметь в Лиге чемпионов, но для этого необходимо одолеть непростой «Галатасарай».
Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах «Ливерпуль» трижды проиграл своему турецкому сопернику. Получится ли наконец одержать победу в предстоящем матче? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Галатасарай» выиграл 3 последних матча
- В последних 5-и встречах «Ливерпуль» забил 13 голов
- В последних 3-х очных встречах «Галатасарай» непременно обыгрывал «Ливерпуль»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю» с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 4.05, а победа «Галатасарая» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.52 и 2.45.
Прогноз: Можно предположить, что «Галатасарай» сможет дать бой «Ливерпулю» на своем поле.
Ставка: Победа «Галатасарая» с форой (0) за 3.00.
Прогноз: Команды способны сыграть результативно. «Ливерпуль» сможет взломать оборону соперника в гостях.
Ставка: Тотал 3 больше за 1.80.