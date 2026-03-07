прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.30

8 марта в рамках 25-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ланс» и «Метц». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Ланс — Метц с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Ланс»

Турнирное положение: Команда продолжает погоню за ПСЖ в таблице Лиги 1. После 24-х туров «Ланс» занимает 2-е место с 53 очками в активе, отставая от парижан на 4 пункта.

Команда также располагается на 2-й позиции в лиге по результатам домашних встреч. «Ланс» набрал 30 очков из 36-и возможных на своем поле, уступая лидерство по этому показателю ПСЖ.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла в серии пенальти «Лион» и пробилась в полуфинал Кубка Франции. Матчем ранее «Ланс» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1).

В последних 5-и встречах в рамках Лиги 1 команда проиграла только «Монако» (2:3). За этот период «Ланс» также трижды победила «Париж» (5:0), «Ренн» (3:1) и «Гавр» (1:0).

Не сыграют: Масуаку (красная карточка), Агилар, Антонио, Гради и Гюртнер (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ланс» все еще в гонке за чемпионство. Команде осталось провести 10 матчей в нынешнем сезоне и у нее есть все шансы навязать борьбу ПСЖ.

В нынешнем сезоне нападающий «Ланса» Уэс Саид проводит свой лучший сезон в карьере. Этот форвард забил 10 голов и сделал 2 ассиста, занимая 5-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Метц»

Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон, занимая последнее 18-е место в таблице Лиги 1 с 13-ю очками в активе после 24-х туров. «Метц» отстает от спасительной 15-й строчки уже на 11 пунктов.

В гостях команда также выступает очень плохо, располагаясь на последнем месте в лиге и по этому показателю. «Метц» сумел набрать только 4 очка из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда уступила «Бресту» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 69-й минуте. До этого «Метц» проиграл ПСЖ (0:3).

У команды продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок «Метц» также уступил «Осеру» со счетом 1:3, забив единственный гол только на 90+4-й минуте.

Не сыграют: Мандондо, Мелиерес, Стамбули и Су (у всех — травмы).

Состояние команды: «Метц» — главный кандидат на вылет из Лиги 1 по итогам нынешнего сезона. Команде будет очень тяжело спастись и занять 15-е место, разрыв слишком велик...

В последних 3-х очных встречах «Метц» дважды обыгрывал «Ланс» при одном поражении. На сей раз у гостей точно не будет преимущества, ведь хозяева будут продолжать погоню за ПСЖ.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах в Лиге 1 «Ланс» проиграл только 1 раз

«Метц» проиграл 3 последних матча

В последних 3-х очных встречах «Метц» дважды обыгрывал «Ланс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Лансу» с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.10, а победа «Метца» — в 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.45

Прогноз: Во 2-м тайме «Ланс» забьет ключевые голы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ланса» 1.5 больше во 2-м тайме за 2.30.

Прогноз: Можно предположить, что «Ланс» разгромит своего соперника в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Ланса» с форой (-2) за 2.15.