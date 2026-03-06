«Ланс» продолжает сезон, в котором почти каждый большой матч заканчивается для него чем-то большим, чем просто результатом. На «Групама» команда Пьера Сажа сначала выглядела как фаворит, потом пропустила два во втором тайме, но всё равно сохранила нервы на серию пенальти. «Кроваво-золотые» возвращаются в полуфинал Кубка Франции впервые с прошлого века с вполне реальной мечтой о трофее.
Результат матча
Сценарий первой половины выглядел максимально лёгким для гостей. «Ланс» с первых минут включил высокий прессинг и забрал себе инициативу в единоборствах и контроль средней линии. «Лион» долго входил в матч, а когда попытался выровнять игру, стал расплачиваться за пустое владение мячом. Первый мяч хозяева пропустили после невероятно обидной ошибки вратаря. Сауд Абдулхамид решился на удар низом, Реми Дешам неуверенно отбил мяч прямо перед собой, а Флориан Товен оказался на добивании в полном одиночестве. 0:1, стартовое давление гостей сработало.
После гола «Ланс» не сбавил, к перерыву он выглядел командой, которая знает, как хочет выиграть этот матч. Высокие отборы и моментальная доставка мяча в финальную треть работали идеально, а второй гол стал логичным продолжением такого матча.
Уже в добавленное к тайму время Товен разогнал контратаку и выдал передачу вразрез на Абдалла Сима, который мощно пробил в ближнюю девятку. Дешаму снова можно задавать вопросы, но в этот раз и удар был более «уважаемым». Иронично, что Сима вообще не должен был начинать матч в старте, но вынужденная замена из-за травмы Саида на разминке сыграла в пользу «Ланса». Как же часто такие развилки решают судьбу кубковых игр!
Имбер выходит и переворачивает игру
Проблема «Лиона» в первом тайме была не только в пропущенных мячах. Команда будто не понимала, чем именно вскрывать организованный блок «Ланса». Не хватало скорости в принятии решений, а в атаке многие эпизоды заканчивались ничем — особенно на фоне того, как собранно гости защищали пространство между линиями.
Но всё изменилось с выходом Реми Имбера. 18-летний страйкер сменил на поле Тальяфико — и вдруг матч перестал быть монологом «Ланса». Смелость в последнем пасе и постоянное давление на защитников у настолько молодого игрока просто поражают. «Лион» сначала ударил в перекладину — как бы обозначил, что всё меняется.
А затем Имбер вырезал идеальный навес на Романа Яремчука, и тот блестящим касанием головой отправил мяч в сетку. 1:2, вдруг стало понятно, что «Ланс» впервые за вечер не знает, что будет дальше. Для Яремчука это был важнейший момент — первый гол после прихода в «Лион», но ещё важнее было то, как он изменил энергетику матча. После 67-й минуты «Ланс» стал играть чуть ниже и осторожнее, а «Лион» становился всё более мощным и злым.
В концовке случилась классика матчей на вылет: одна команда держится за минимальное преимущество, другая наращивает давление, а стадион поднимается на ноги после каждого заброса. И «Лион» дожал — буквально в самый последний момент. Капитан Корентен Толиссо у лицевой линии успел к мячу раньше вратаря Робена Риссера и скинул в зону, где уже ждал Имбер. У Реми не было ни секунды на размышление, и француз одним касанием с острого угла идеально закинул мяч в ворота. «Лион» буквально вытащил матч из пропасти, а голу Имбера позавидовали бы многие опытные страйкеры. Парадоксально, но Риссер после решающей ошибки не сломался — это и стало ключом к тому, что произошло дальше.
Один промах в серии перечеркнул камбек
После такого спасения обычно психологическое преимущество остаётся у команды, которая отыгралась. Но «Ланс» не поплыл, не начал спорить с судьями и сохранил концентрацию. В серии пенальти гости били безупречно — пять из пяти. Решающим стал один эпизод, когда Мусса Ниакате не переиграл Риссера. Голкипер, который пару минут назад ошибся на выходе, тут же перечёркивает свой «привоз» главным сейвом вечера. «Ланс» получил «матчбол», и Товен, символ всего вечера, поставил точку своим ударом в левую девятку.
«Ланс» выходит в полуфинал и на своём поле примет «Тулузу». В сетке уже нет «ПСЖ», вылетели и «Марсель», и «Лион», а мечта о первом Кубке Франции для «кроваво-золотых» не выглядит романтичной фантазией. «Лиону» же остаётся лишь быстро забыть обо всём, что было в этот вечер. После таких матчей главное не утонуть в эмоциях камбека, который ничего не значил.