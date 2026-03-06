«Ланс» продолжает сезон, в котором почти каждый большой матч заканчивается для него чем-то большим, чем просто результатом. На «Групама» команда Пьера Сажа сначала выглядела как фаворит, потом пропустила два во втором тайме, но всё равно сохранила нервы на серию пенальти. «Кроваво-золотые» возвращаются в полуфинал Кубка Франции впервые с прошлого века с вполне реальной мечтой о трофее.

Результат матча Лион Лион 2:2 Ланс Ланс 0:1 Флорьян Товен 23' 0:2 Абдалла Сима 45+1' 1:2 Роман Яремчук 67' 2:2 Тайлер Мортон 90+4' пен. 3:2 Корентин Толиссо 90+4' пен. 4:2 Эндрик 90+4' пен. 5:2 Адам Карабец 90+4' пен. 6:2 Remi Himbert 90+4' 6:3 Флорьян Товен 90+4' пен. 6:4 Матьё Юдоль 90+4' пен. 6:5 Мамаду Сангаре 90+4' пен. 6:6 Сауд Абдул Хамид 90+4' пен. 6:7 Райан Фофана 90+4' пен. Лион: Реми Дескамп, Эйнсли Мэйтленд-Найлс ( Ханс Хатебур 69' ), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико ( Remi Himbert 59' ), Абнер Винисиус, Тайлер Мортон, Корентин Толиссо, Ноа Нарти ( Адам Карабец 87' ), Роман Яремчук, Эндрик Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Нидал Челик, Флорьян Товен, Адриен Томассон, Мамаду Сангаре, Одсонн Эдуард ( Амаду Айдара 78' ), Абдалла Сима ( Райан Фофана 90' ), Сауд Абдул Хамид, Ismaelo Ganiou Жёлтые карточки: Николас Тальяфико 45+3' — Одсонн Эдуард 45+3', Матьё Юдоль 54', Нидал Челик 78' Красная карточка: Артур Масуаку 64' (Ланс)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 6 Удары мимо 3 59 Владение мячом 41 6 Угловые удары 7 1 Офсайды 1 10 Фолы 16

Сценарий первой половины выглядел максимально лёгким для гостей. «Ланс» с первых минут включил высокий прессинг и забрал себе инициативу в единоборствах и контроль средней линии. «Лион» долго входил в матч, а когда попытался выровнять игру, стал расплачиваться за пустое владение мячом. Первый мяч хозяева пропустили после невероятно обидной ошибки вратаря. Сауд Абдулхамид решился на удар низом, Реми Дешам неуверенно отбил мяч прямо перед собой, а Флориан Товен оказался на добивании в полном одиночестве. 0:1, стартовое давление гостей сработало.

Флориан Товен после забитого гола globallookpress.com

После гола «Ланс» не сбавил, к перерыву он выглядел командой, которая знает, как хочет выиграть этот матч. Высокие отборы и моментальная доставка мяча в финальную треть работали идеально, а второй гол стал логичным продолжением такого матча.

Уже в добавленное к тайму время Товен разогнал контратаку и выдал передачу вразрез на Абдалла Сима, который мощно пробил в ближнюю девятку. Дешаму снова можно задавать вопросы, но в этот раз и удар был более «уважаемым». Иронично, что Сима вообще не должен был начинать матч в старте, но вынужденная замена из-за травмы Саида на разминке сыграла в пользу «Ланса». Как же часто такие развилки решают судьбу кубковых игр!

Игроки «Ланса» после второго гола afp.com

Имбер выходит и переворачивает игру

Проблема «Лиона» в первом тайме была не только в пропущенных мячах. Команда будто не понимала, чем именно вскрывать организованный блок «Ланса». Не хватало скорости в принятии решений, а в атаке многие эпизоды заканчивались ничем — особенно на фоне того, как собранно гости защищали пространство между линиями.

«Лион» — «Ланс» afp.com

Но всё изменилось с выходом Реми Имбера. 18-летний страйкер сменил на поле Тальяфико — и вдруг матч перестал быть монологом «Ланса». Смелость в последнем пасе и постоянное давление на защитников у настолько молодого игрока просто поражают. «Лион» сначала ударил в перекладину — как бы обозначил, что всё меняется.

А затем Имбер вырезал идеальный навес на Романа Яремчука, и тот блестящим касанием головой отправил мяч в сетку. 1:2, вдруг стало понятно, что «Ланс» впервые за вечер не знает, что будет дальше. Для Яремчука это был важнейший момент — первый гол после прихода в «Лион», но ещё важнее было то, как он изменил энергетику матча. После 67-й минуты «Ланс» стал играть чуть ниже и осторожнее, а «Лион» становился всё более мощным и злым.

Роман Яремчук и Реми Имбер afp.com

В концовке случилась классика матчей на вылет: одна команда держится за минимальное преимущество, другая наращивает давление, а стадион поднимается на ноги после каждого заброса. И «Лион» дожал — буквально в самый последний момент. Капитан Корентен Толиссо у лицевой линии успел к мячу раньше вратаря Робена Риссера и скинул в зону, где уже ждал Имбер. У Реми не было ни секунды на размышление, и француз одним касанием с острого угла идеально закинул мяч в ворота. «Лион» буквально вытащил матч из пропасти, а голу Имбера позавидовали бы многие опытные страйкеры. Парадоксально, но Риссер после решающей ошибки не сломался — это и стало ключом к тому, что произошло дальше.

Реми Имбер afp.com

Один промах в серии перечеркнул камбек

После такого спасения обычно психологическое преимущество остаётся у команды, которая отыгралась. Но «Ланс» не поплыл, не начал спорить с судьями и сохранил концентрацию. В серии пенальти гости били безупречно — пять из пяти. Решающим стал один эпизод, когда Мусса Ниакате не переиграл Риссера. Голкипер, который пару минут назад ошибся на выходе, тут же перечёркивает свой «привоз» главным сейвом вечера. «Ланс» получил «матчбол», и Товен, символ всего вечера, поставил точку своим ударом в левую девятку.

Робен Риссер afp.com

«Ланс» выходит в полуфинал и на своём поле примет «Тулузу». В сетке уже нет «ПСЖ», вылетели и «Марсель», и «Лион», а мечта о первом Кубке Франции для «кроваво-золотых» не выглядит романтичной фантазией. «Лиону» же остаётся лишь быстро забыть обо всём, что было в этот вечер. После таких матчей главное не утонуть в эмоциях камбека, который ничего не значил.