7 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Гамбург». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вольфсбург — Гамбург с коэффициентом для ставки за 2.36.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» докатились до борьбы за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Вольфсбург» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» были разбиты «Штутгартом» (0:4).
До того команда уступила еще и «Аугсбургу» (2:3). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Вольфсбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: «Волки» нынче весьма неубедительны. Команда уступила в двух своих последних матчах.
Причем «Вольфсбург» традиционно удачно противостоит «Гамбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Красноштанники» окопались в середняках лиги. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Гамбург» на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красноштанники» уступили «Байеру» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (1:2). А вот чуть ранее она поделила очки с «Майнцем» (1:1).
При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Красноштанники» пытаются оторваться от группы аутсайдеров. Вот только не побеждает команда уже 3 матча подряд.
При этом «Гамбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и «волкам» команда уступила в двух последних очных поединках.
Команда уступила в 2 своих последних матчах. Плюс последняя виктория над «Вольфсбургом» случилась еще 8 лет назад.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вольфсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.08.
Прогноз: «Волки» всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны, да и оппонент нынче пребывает не в лучших кондициях.
Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Вольфсбург» переиграл «динозавров» в 2 последних очных поединках
- «Гамбург» набрал всего 7 очков в 11 выездных матчах
- «Красноштанники» не обыгрывают «волков» уже 8 лет
- Обе команды уступили в 2 своих последних матчах
- «Гамбург» не побеждает 3 матча кряду