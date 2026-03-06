Выберутся ли «волки» из опасной зоны?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.36

7 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Гамбург». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вольфсбург — Гамбург с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» докатились до борьбы за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» были разбиты «Штутгартом» (0:4).

До того команда уступила еще и «Аугсбургу» (2:3). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Вольфсбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: «Волки» нынче весьма неубедительны. Команда уступила в двух своих последних матчах.

Причем «Вольфсбург» традиционно удачно противостоит «Гамбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Красноштанники» окопались в середняках лиги. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Гамбург» на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красноштанники» уступили «Байеру» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (1:2). А вот чуть ранее она поделила очки с «Майнцем» (1:1).

При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красноштанники» пытаются оторваться от группы аутсайдеров. Вот только не побеждает команда уже 3 матча подряд.

При этом «Гамбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и «волкам» команда уступила в двух последних очных поединках.

Команда уступила в 2 своих последних матчах. Плюс последняя виктория над «Вольфсбургом» случилась еще 8 лет назад.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вольфсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.08.

Прогноз: «Волки» всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны, да и оппонент нынче пребывает не в лучших кондициях.

2.36 П1

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч «Вольфсбург» — «Гамбург» позволит вывести на карту выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.25 Обе не забьют

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Вольфсбург» — «Гамбург» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25

Пять причин, почему ставка зайдет