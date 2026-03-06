прогноз на матч испанской Примеры, ставка за 2.25

7 марта в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Мальорка». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Осасуна — Мальорка с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Осасуна»

Турнирное положение: команда из города Памплона является крепким середняком текущего сезона и ни за что особо не борется.

Сейчас «красные» располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 33 очка.

За 26 проведенных матчей памплонцы смогли как забить, так и пропустить по 30 мячей.

Последние матчи: в прошлом туре памплонский коллектив проиграл «Валенсии» (0:1), а до этого выиграл у «Реала» (2:1).

Перед этим же «Осасуна» поделила очки с «Вильярреалом» (2:2) и «Эльче» (0:0), а также победила «Сельту» (2:1).

Не сыграют: в лазарете значится только Икер Бенито.

Состояние команды: подопечные Алессио Лиши достаточно неплохо смотрятся в текущем сезоне. В матчах с «Осасуной» точно никому не бывает легко и матч с «Реалом» этому подтверждение.

Команда уже отдалилась от зоны вылета и намного отстает от еврокубковой зоны, поэтому может спокойно доигрывать текущий сезон.

«Мальорка»

Турнирное положение: команда из города Пальма-де-Мальорка борется за то, чтобы остаться в Примере на следующий сезон.

В настоящий момент в активе «киноварных» 24 зачетных балла и 18-е место в турнирной таблице.

«Красно-черные» смогли забить всего 29 мячей, а вот пропустили целых 42.

Последние матчи: в прошлых турах «островитяне» уступили «Реал Сосьедаду» (0:1), «Сельте» (0:2), «Бетису» (1:2) и «Барселоне» (0:3).

Только перед этим команда из Балеарских островов смогла в родных стенах разгромить «Севилью» со счетом 4:1.

Не сыграют: травмированы Такума Асано, Мараш Кумбулья и Ян Салас.

Состояние команды: подопечным Мартина Демичелиса главное сохранить прописку в элите. Последние результаты «Мальорки» не внушают оптимизма, поэтому команда и опустилась в зону вылета.

В настоящий момент отстает от спасительной зоны только на два очка, поэтому вся борьба еще впереди, но нужно брать очки уже здесь и сейчас.

Статистика для ставок

«Осасуна» проиграла только 1 из последних 8 матчей

«Мальорка» проиграла 5 из 6 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Мальорка» и «Осасуна» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа «Мальорки» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: «Мальорка» играет достаточно результативно, поэтому ждем много голов в этой игре.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.25.

Прогноз: «Осасуна» находится в отличной форме и должна брать очередные три очка.

Ставка: победа «Осасуны» с форой-1 за 2.60.