Полуфинал Кубка Германии обещал интригу по вывеске, но на поле довольно быстро выяснилось, что интрига будет жить только до тех пор, пока «Бавария» не решит, что с неё хватит. Команда Венсана Компани выиграла в Леверкузене 2:0, но счёт даже немного врёт в пользу хозяев. По игре разница была куда заметнее, «Бавария» раздавила «Байер», лишила его мяча и почти всего, что обычно делает команду Юльманна похожей на серьёзного соперника. Для мюнхенцев это первый выход в финал Кубка с 2020 года, а «Байер» сломался под ощущением собственной беспомощности.

Результат матча Байер Леверкузен 0:2 Бавария Мюнхен 0:1 Гарри Кейн 22' 0:2 Луис Диас 90+3' Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Роберт Андрих ( Малик Тилльман 84' ), Эксекиэль Паласиос, Алейш Гарсия, Нейтан Телла ( Montrell Culbreath 77' ), Лукас Васкес ( Эрнест Поку 39' ), Ибрахим Маца, Патрик Шик Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас, Джамал Мусиала ( Ким Мин Джэ 84' ), Майкл Олисе, Александар Павлович ( Леон Горецка 74' ), Конрад Лаймер ( Альфонсо Дэвис 74' ), Гарри Кейн Жёлтые карточки: Эдмон Тапсоба 38', Алехандро Гримальдо 76' — Александар Павлович 43'

Статистика матча 1 Удары в створ 11 1 Удары мимо 5 47 Владение мячом 53 4 Угловые удары 6 0 Офсайды 3 11 Фолы 18

С самого начала гости включили привычное для этого сезона удушающее давление. «Бавария» играла высоко и смело, она не летела вперёд на эмоциях, а методично ставила соперника в неудобные позиции. Леверкузен почти не мог нормально начать атаку, каждый первый пас был под давлением, а каждый второй — уже в аут или сопернику.

Уже в дебюте мюнхенцы могли забивать после углового, затем пошли моменты у Луиса Диаса и Гарри Кейна. Марк Флеккен довольно быстро стал самым занятым игроком в составе хозяев, а это почти всегда плохой знак. Пока «Байер» пытался понять, как вообще выбраться со своей половины, «Бавария» просто продолжала накатывать волнами. Особенно жёстко это выглядело справа, где Олисе и Мусиала постоянно создавали перегруз, а Лаймер грамотно поддерживал.

Гол Кейна к середине тайма выглядел абсолютно логичным. Эпизод родился из быстрого ввода мяча, продолжился на правом фланге, где Олисе пяткой тонко включил Мусиалу, а тот из штрафной сделал передачу в центр. Диас мяч разумно пропустил, Кейн подработал и вколотил под перекладину. Не самый сложный по замыслу эпизод, но очень показательный по исполнению, «Бавария» в таких атаках не придумывает лишнего.

У «Байера» не было привычной свободы, а без неё всё рассыпалось

Самое тяжёлое для Леверкузена — то, как именно он проводил этот матч, команда выглядела зажатой. Обычно «Байер» хорош, когда может растянуть поле, заставить соперника смешаться между зонами и ошибаться. Но прессинг «Баварии» был настолько плотным, что хозяева то и дело оказывались в состоянии футбольной клаустрофобии. Вроде мяч рядом, партнёры и пространство есть, а использовать их нельзя.

Шик был отрезан, Телья и Маза почти не получали мяча в удобных зонах, Паласиос и Алейш Гарсия не успевали ни разгонять, ни связывать игру. Даже когда Леверкузен отбирал мяч, следующая проблема возникала моментально: поднять голову и увидеть продолжение было почти невозможно, потому что мюнхенский контрпрессинг уже был тут как тут. У «Баварии» получилось заставить соперника всё время играть не туда и не так, как он хочет.

Первый тайм с соотношением ударов 10:0 — это очень точная иллюстрация происходившего. И это «Бавария» ещё сама оставила соперника в игре, потому что не добила его раньше. Кейн мог делать 2:0 до перерыва, у Диаса был ещё один хороший шанс, Олисе и Киммих тоже находили позиции для удара. Слишком долго всё держалось на одном голе, хотя по содержанию матч давно уже требовал большего.

После перерыва «Байер» ожил, но только фрагментами

Во втором тайме хозяева всё-таки вышли из оцепенения. Не в том смысле, что сразу перевернули игру, а хотя бы начали подавать признаки присутствия на поле. Леверкузен стал чаще доводить мяч до чужой трети, чуть лучше двигался без него и хотя бы иногда заставлял «Баварию» отступать. Самый опасный момент у команды Юльманна случился почти сразу — Телья пробил с угла штрафной, а Нойер блестяще среагировал и одной рукой в очередной раз спас «Баварию».

Этот эпизод на несколько минут создал ощущение, что полуфинал всё-таки возвращается в режим борьбы, но «Бавария» отреагировала очень грамотно. Она чуть успокоила игру, снова вернула себе контроль и начала находить моменты. Кейн ещё раз проверил Флеккена, Станишич мог забивать, Диас продолжал мучить защитников один в один и постоянно был в шаге от голевого момента. Это, кстати, главный комплимент Компани в этом матче — его команда может перестроить саму себя без потери смысла. Сначала она душит высоким давлением и темпом, потом, если надо, сбавляет обороты и всё равно не выпускает игру из рук. Это не тот футбол, где «Бавария» обязана всё время нестись вперёд, иначе ей становится скучно.

Если бы не вратарь «Байера», матч мог закончиться гораздо раньше и гораздо крупнее. Флеккен провёл сильный вечер, несмотря на два пропущенных мяча. Он потащил справился с несколькими неприятными ситуациями после фланговых проходов и в целом сделал всё, чтобы у Леверкузена хотя бы сохранялась надежда на один случайный шанс. Проблема хозяев заключалась в том, что между «держаться» и «отыгрываться» есть огромная разница. Формально счёт 0:1 оставлял «Байер» в игре, но любой, кто смотрел матч, понимает, что буквально каждая атака «Баварии» грозилась голом.

Так и случилось уже в добавленное время, когда «Байер» пошёл вперёд, а «Бавария» поймала его на контратаке. Горецка отдал, Диас тонко перебросил Флеккена, а ВАР только чуть отложил развязку, но не отменил её. Этот гол был очень уместным — не из-за красоты, хотя завершение получилось классным, просто такая игра не должна заканчиваться минимальной победой. «Бавария» была слишком убедительна, чтобы в протоколе иметь преимущество в один мяч.

«Бавария» едет в Берлин и всё предметнее мечтает о требле

Для «Байера» это поражение особенно болезненно, потому что проиграть «Баварии» всё-таки можно по-разному. Можно уступить в равной игре из-за одного эпизода, ошибиться в концовке или наткнуться на выдающийся перфоманс Гарри Кейн. Но в этот раз Леверкузен был слабее системно, буквально в каждом аспекте игры.

Победа над «Штутгартом» на выходных уже принесла мюнхенцам титул в Бундеслиге. Теперь есть финал Кубка, а в Лиге чемпионов впереди «ПСЖ». И всё это давно не выглядит как цепочка разрозненных удачных игр, «Бавария» без лишнего пафоса и эмоций идёт к тому, чтобы выиграть в этом году вообще всё.