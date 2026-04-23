24 апреля в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Хорезм» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хорезм — Нефтчи Фергана с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Хорезм»

Турнирное положение: «Хорезм» стартовал достаточно продуктивно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Хорезм» на 4 очка отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хорезм» переиграл «Машъал» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не смогла обыграть «Коканд» (2:2). Да и поединок с ташкентским «Локомотивом» принес паритет (1:1).

В пяти своих последних матчах «Хорезм» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Хорезм» нынче выглядит довольно выгодно. Команда не уступила 4 раза подряд.

Причем «Хорезм» традиционно сложно противостоит «Коканду». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана сражается за чемпионский титул. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Нефтчи» Фергана набрал 21 очко в 8 поединках. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Нефтчи» Фергана сумел одолеть «Насаф» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Бунедкору» (1:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Пахтакору».

При этом «Нефтчи» Фергана в 5 своих последних поединках одержал 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Нефтчи» Фергана нынче находится на подъеме. Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Нефтчи» Фергана имеет весьма надежные тылы. Пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Команда шикарно выступает вне родных стен. В трех выездных поединках она разжилась девятью зачетными баллами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хорезм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.52, а победа оппонента — в скромные 6.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

Прогноз: «Нефтяники» прекрасно выступают в гостях, к тому же намерены закрепиться на вершине таблицы.

2.08 Фора «Нефтчи» Фергана -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Хорезм» — «Нефтчи» Фергана принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Фора «Нефтчи» Фергана -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

2.55 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Хорезм» — «Нефтчи» Фергана позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55

Пять причин, почему ставка зайдет