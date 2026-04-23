24 апреля в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и «Коканд». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кызылкум — Коканд с коэффициентом для ставки за 2.06.
«Кызылкум»
Турнирное положение: «Кызылкум» стартовал не столь продуктивно. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Кызылкум» лишь на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кызылкум» переиграл «Сурхан» (1:0).
До того команда была бита «Согдианой» (1:3). Да и поединок с «Бухарой» принес лишь разочарование (0:2).
В пяти своих последних матчах «Кызылкум» победил один раз. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Кызылкум» нынче выглядит бледновато. Команда до последней виктории уступила 4 раза подряд.
Причем «Кызылкум» традиционно удачно противостоит «Коканду». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Коканд»
Турнирное положение: «Коканд» выдал неудачный старт чемпионата. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Коканд» набрал всего 8 очков в 8 поединках. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Коканд» не смог одолеть «Андижан» (0:0).
До того команда не уступила «Хорезму» (2:2). А вот чуть ранее она дала бой сильному «Насафу» (1:1).
При этом «Коканд» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Коканд» слишком зачастил с ничьими. Зато команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.
При этом «Коканд» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Команда неудачно выступает вне родных стен. В четырех выездных поединках добыто всего лишь три турнирных пункта.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кызылкум» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.17 и 1.62.
Прогноз: «Кызылкум» явно способен прибавить, к тому же «Коканд» неудачно выступает в гостях.
Ставка: Победа «Кызылкума» за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.17
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кызылкум» явно способен прибавить во всех компонентах
- «Коканд» неудачно играет на выезде
- «Кызылкум» до последней коллизии дважды кряду одолел «Коканд»
- «Коканд» сыграл вничью в 4 своих последних матчах
- «Кызылкум» в среднем забивает реже гола за матч