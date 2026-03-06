7 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Страсбург». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Осер — Страсбург с коэффициентом для ставки за 2.12.
«Осер»
Турнирное положение: «Бургундцы» борются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Осер» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Бургундцы» не уступили «Лорьяну» (2:2).
До того команда вчистую проиграла «Ренну» (0:3). А вот поединок с «Мецем» завершился успехом (3:1).
В пяти своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Осер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Бургундцы» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить 2 матча кряду.
Причем «Осер» традиционно неудачно противостоит «Страсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех коллизиях.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Гонщики» пытаются запрыгнуть в зону еврокубков. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Страсбург» на 5 очков отстает от искомой шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Гонщики» переиграли «Реймс» (2:1).
До того команда расписала мировую с «Лансом» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Лион» (3:1).
При этом «Страсбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Гонщики» выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
При этом «Страсбург» в среднем пропускает больше гола за матч. Зато Хоакин Паникелли уже успел наколотить 14 мячей в текущем чемпионате.
«Гонщики» намереваются подтянуться к зоне еврокубков. Команда вполне способна прибавить в плане реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Страсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.
Прогноз: «Страсбург» намерен подтянуться к зоне еврокубков, к тому же «Осер» нынче находится в кризисе.
Ставка: Победа «Страсбурга» за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Гонщики» одолели «Осер» в 4 последних очных поединках
- «Осер» не побеждает 2 матча кряду
- «Бургундцы» набирают в среднем один балл в домашних матчах
- «Страсбург» не проигрывает 4 матча подряд
- «Осер» в среднем забивает реже гола за матч