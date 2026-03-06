7 марта в 27-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Начало встречи — 23:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Атлетик — Барселона с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Атлетик»

Турнирное положение: сейчас «Атлетик» Бильбао идёт на девятом месте в таблице Примеры с 35 очками.

Последние матчи: в 26‑м туре Примеры «Атлетик» Бильбао сыграл в гостях вничью с «Райо Вальекано» (1:1). Соперник смотрелся гораздо лучше и имел все шансы взять три очка, но баски проявили характер и отыгрались во втором тайме после гола Иньяки Уильямса.

В ответной игре Кубка Испании команда Эрнесто Вальверде уступила в гостях «Реал Сосьедаду» (0:1) и вылетела из турнира, а до этого в чемпионате переиграла «Эльче» (2:1) на своём поле.

Не сыграют: травмированы — Йерай (з), Прадос Диас (п), Саннади (н), Нико Уильямс (п).

Состояние команды: по сравнению с началом и серединой сезона сейчас «Атлетик» Бильбао смотрится намного сильнее и подтянулся к зоне еврокубков. Лазарет команды почти опустел: из ведущих футболистов там только Уильямс‑младший и Беньят Прадос, который в этом сезоне ещё не играл. Зато вернулся в строй старший из братьев — Иньяки — и набрал отличную форму лучший нападающий Гурусета.

«Барселона»

Турнирное положение: после 26 туров «Барселона» уверенно возглавляет таблицу Примеры с 64 очками.

Последние матчи: на своём поле «Барселона» легко разобралась с крепким «Вильярреалом» со счётом 4:1. В этой встрече блистал Ламин Ямаль, оформивший хет‑трик. Также ещё один гол на счету Левандовского.

В ответной игре полуфинала Кубка Испании «Барселона» дома разгромила «Атлетико» (3:0), но этого не хватило для выхода в финал, так как первая игра завершилась 0:4. В Примере также был разгром дома «Леванте» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Бальде (з), Кристенсен (з), де Йонг (п), Кунде (з).

Состояние команды: сейчас у «Барселоны» есть небольшие проблемы в обороне, где травмированы два основных крайних защитника. Что касается де Йонга, то замену ему найдут в лице Педри, Гави, Ольмо, Касадо или Берналя. В этом сезоне каталонцы ещё могут выиграть Примеру и ЛЧ.

Статистика для ставок

В первом круге «Барселона» дома разгромила «Атлетик» со счетом 4:0

В этом сезоне также была игра в Суперкубке Испании, где также каталонцы были сильнее (5:0)

В прошлом сезоне также команда Флика победила (2:1, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетика» Бильбао дают 4,80, а на «Барселону» — 1,65, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 3,5 идёт за 1,64, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: «Атлетик» на своём поле при горячей поддержке болельщиков всегда играет гораздо сильнее, чем в гостях. Сейчас команда набрала неплохую форму и точно даст бой «Барселоне», которая имеет проблемы в обороне.

Основная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 1,85.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант.

Дополнительная ставка: «Атлетик» не проиграет за 2,30.