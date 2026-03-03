прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.66

4 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед с коэффициентом для ставки за 2.66.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» проводят откровенно бледный сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» на 12 зачетных пунктов отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» уступили «Эвертону» (2:3).

До того команда одолела «Карабах» (3:2). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился досадной неудачей (1:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ньюкасл» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Сороки» нынче не блистают в плане стабильности результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.

Причем «Ньюкасл» традиционно удачно противостоит «Манчестер Юнайтеду». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» явно налаживают собственные результаты. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Юнайтед» на 8 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает почти 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красные дьяволы» одолели «Кристал Пэлас» (2:1).

До того команда переиграла ершистый «Эвертон» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Вест Хэмом» (1:1).

При этом «Манчестер Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красные дьяволы» находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом «Манчестер Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и два месяца назад команда минимально одолела «сорок».

Команда Майкла Каррика всеми силами пытается закрепиться в лидирующей группе. Да и в кадровом плане «Красные дьяволы» выглядят довольно-таки симпатично.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ньюкасл» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.52 и 2.40.

Прогноз: «Красные дьяволы» на данном этапе выглядят весьма симпатично, да и оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут паритет.

Ставка: Ничья за 3.60

