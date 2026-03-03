Все решится во втором матче?

прогноз на матч Кубка России, ставка за 3.44

4 марта в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют ЦСКА и «Краснодар». Начало игры — в 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч ЦСКА — Краснодар с коэффициентом для ставки за 3.44.

ЦСКА

Турнирное положение: московскую команду пока что еще можно отнести к тем, которые борются за чемпионский титул в текущем сезоне.

Сейчас в активе «армейцев» 36 зачетных баллов и четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Москвичи имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 30:18.

Последние матчи: в первом матче после возобновления чемпионата России «красно-синие» проиграли на выезде «Ахмату» (0:1).

До этого же коллектив из Москвы в товарищеских матчах победил «Локомотив» (3:2), «Ростов» (3:1) и «Зенит» (3:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Фабио Челестини в игре как в чемпионате, так и в Кубке России. Правда, в РПЛ ЦСКА отстал от первого «Краснодара» уже на семь очков, поэтому вероятность борьбы за чемпионство стала меньше.

В Кубке же у ЦСКА есть все шансы повторить прошлогодний успех. Команда уже находится в полуфинале Пути РПЛ, но впереди, конечно, только самые сильные соперники.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что успешно продолжает защиту титула чемпиона страны.

Сейчас в активе «быков» 43 очка и первая строчка в турнирной таблице российского чемпионата.

За 19 матчей краснодарцы смогли забить 39 мячей, а пропустили всего лишь 13.

Последние матчи: в первой игре весенней части сезона краснодарский коллектив смог обыграть дома «Ростов» (2:1).

До этого же «зелено-черные» уступили «Зениту» (0:1) и «Динамо» (0:1) в рамках товарищеских матчей.

Не сыграют: под вопросом у команды из Краснодара выход на поле Джона Кордобы.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева остаются фаворитами во всех турнирах, в которых принимают участие. «Краснодар» имеет стабильный состав, который уже давно собран.

Не зря многие эксперты называют шансы «Краснодара» на победу как в чемпионате страны, так и в Кубке высокими. У команды все для этого есть.

Статистика для ставок

«Краснодар» выиграл 4 последних официальных матча

ЦСКА проиграл 2 последних официальных матча

В последнем очном поединке команд «Краснодар» переиграл ЦСКА со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Шансы соперников на успех являются примерно равными. Победа «Краснодара» оценивается букмекерами с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.44, а победа ЦСКА — в 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому первая игра вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.44.

Прогноз: вряд ли в первой игре будет забито много мячей, поэтому поставим на то, что тотал пробит не будет.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.91.