4 марта на «ВЭБ Арене» ЦСКА принимает «Краснодар» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Обе команды продолжают бороться за титул в чемпионате, а выход в финал Пути РПЛ сильно облегчит весенний календарь. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

30' Мяч отскочил к Черникову у линии штрафной, Александр пробил в касание, но на пути мяча был Рейс.

29' Жубал блестяще сыграл в подкате против Кругового! Данил мог выходить 1 на 1 с вратарём, но защитник выбил мяч, рискуя получить красную!

28' Обляков навесил в штрафную, Коста выбил мяч, а у Глебова не получился удар с подбора.

26' Батчи на газоне, нужна помощь врачей.

25' Ленини получил жёлтую карточку.

24' Штрафной заработал ЦСКА на половине поля соперника, метров 30 до ворот.

22' ГООООООООЛ! «Краснодар» впереди! Мозес получил пас от Батчи на линии штрафной, пробросил мимо защитника и пробил в ближний угол – Тороп не спас. 0:1!

22' Жоао Виктор решил с лёта пробить на подборе, но отправил мяч в сторону углового флага.

21' Кисляк мощно пробил издали, Агкацев перевёл мяч на угловой после отскока от газона.

20' Угловой заработал ЦСКА.

19' Агкацев взял пенальти! Обляков пробил в левый от себя угол, кипер гостей угадал направление и парировал!

18' Пенальти в ворота «Краснодара»! Боселли сбил Гайича в своей штрафной!

17' ВАР включается в игру! Возможен пенальти в ворота «Краснодара»!

16' Не получилось создать момент после углового, но мяч остался у ЦСКА.

15' Угловой заработал Гонду в борьбе с Жубалом.

13' Гонду пяткой скинул на Козлова, тот в касание решил простреливать, но попал в защитника.

11' Обляков получил мяч в штрафной и бил в ближний угол, немного мимо створа.

09' Мощно приложился Гайич с лёта, Агкацев на месте.

08' Обляков мощно пробил с правой из-за штрафной — выше ворот!

07' Мозес заработал штрафной на своей половине, Виктор перестарался в прессинге.

06' Козлов на газоне, Коста нарушил правила в борьбе.

05' Угловой заработал «Краснодар».

04' Боселли решился на удар со штрафного – выше ворот.

03' Гости заработали штрафной на правом фланге.

01' ЦСКА начал с центра, поехали!

До матча

20:45 Футболисты вышли на поле под мощнейшее пиро-шоу, всё готово к старту!

20:30 В Москве сегодня около нуля градусов, а на «ВЭБ Арене» весь матч будет небольшой снег.

20:20 Стартовые составы команд:

ЦСКА: Тороп, Виктор, Рейс, Мойзес, Гаич, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Круговой, Гонду.

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Жубал, Пальцев, Хмарин, Черников, Аугусто, Ленини, Боселли, Батчи, Мозес.

20:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Алексей Сухой, ассистенты — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Прокопов; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Роман Сафьян; инспектор — Олег Соколов.

ЦСКА

Армейцы подходят к матчу после неудачного старта календарного года в чемпионате, в первом туре после зимней паузы команда Фабио Челестини уступила «Ахмату» 0:1. Поражение стало третьим в четырёх последних матчах РПЛ. При этом до зимнего перерыва команда выглядела стабильно, а межсезонье прошло на позитивной ноте: ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ и завершил сборы победами над «Ростовом» и «Локомотивом».

В Кубке России действующий обладатель трофея также остаётся в борьбе за повторение прошлогоднего успеха. На групповом этапе армейцы заняли первое место в квартете с «Локомотивом», «Балтикой» и «Акроном», набрав 13 очков. В четвертьфинале по Пути РПЛ они прошли махачкалинское «Динамо», после поражения 0:1 в гостях ЦСКА выиграл дома 2:1 и оказался сильнее в серии пенальти.

На матч с «Краснодаром» ожидается возвращение двух ключевых игроков — Ивана Облякова и Мойзеса, которые пропускали предыдущую игру из-за дисквалификаций. При этом дома ЦСКА остаётся крайне устойчивым, в текущем сезоне команда не проигрывает в основное время на «ВЭБ Арене», а серия без поражений по итогам 90 минут на своём поле тянется с ноября 2024 года и насчитывает уже 23 матча.

«Краснодар»

«Краснодар» подходит к полуфиналу в хорошем настроении. В минувшем туре команда Мурада Мусаева одержала непростую победу в южном дерби над «Ростовом» со счётом 2:1. Первый тайм получился для «быков» блеклым, но после удаления у соперника на 51-й минуте игра упростилась, и победа стала четвёртой подряд во всех турнирах. Этот результат позволил сохранить лидерство в чемпионате.

В Кубке России «Краснодар» прошёл групповой этап на первом месте, уступив только в стартовом туре «Крыльям Советов». Далее команда выиграла пять матчей подряд, а в четвертьфинале уверенно разобралась с «Оренбургом»: 3:1 на выезде и 4:0 дома. В целом беспроигрышная серия «быков» с учётом РПЛ достигла 14 матчей.

Состав на игру может быть смешанным. В предыдущем раунде Мусаев активно ротировал футболистов, но теперь уровень соперника выше, поэтому изменения могут быть осторожнее. Среди возможных вариантов — появление в воротах дублёра Александра Корякина и шанс для зимнего новичка Хуана Боселли.

Очные встречи

История противостояния насчитывает 38 официальных матчей: 15 побед у ЦСКА, 12 у «Краснодара» и 11 ничьих. В этом сезоне команды уже встречались трижды: ЦСКА выиграл Суперкубок России (1:0), первая игра РПЛ завершилась вничью 1:1, а затем «Краснодар» победил 3:2. При этом выезды в Москву традиционно даются южанам тяжело: за 19 матчей на поле ЦСКА они выиграли только дважды.