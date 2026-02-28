прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.00

1 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Ницца». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Париж — Ницца с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Париж»

Турнирное положение: Парижане борются за сохранение прописки в элите. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Париж» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане не уступили «Тулузе» (1:1).

До того команда была разбита «Лансом» (0:5). А вот поединок с «Осером» завершился подписанием мировой (0:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла три паритета. В этих поединках «Париж» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: Парижане нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 6 матчей кряду.

Причем «Париж» имеет огромнейшие проблемы в плане созидания. Команда забила всего один мяч в 4 своих последних поединках.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» пытаются избежать борьбы за выживание. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Ницца» на 7 очков оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» не сумели одолеть «Лорьян» (3:3).

До того команда потерпела поражение от «Лиона» (0:2). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Монако» (0:0).

При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлята» нынче находятся не в лучших кондициях. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Ницца» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и в поединке первого круга команда не сумела одолеть парижан (1:1).

«Орлята» потенциально должны быть в середняках. Вот только команде на данном этапе не хватает пресловутой монолитности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Париж» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Ницца» намерена оторваться от группы аутсайдеров, к тому же «Париж» нынче находится в глубоком кризисе.

Ставка: Победа «Ниццы» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.33

