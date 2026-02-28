прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.28

1 марта в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Фрайбург». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург с коэффициентом для ставки за 2.28.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Орлы» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» Фр на 8 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «Баварии» (2:3).

До того команда сумела одолеть «Боруссию» М (3:0). А вот поединок с «Унионом» завершился подписанием мировой (1:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Айнтрахт» Фр забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Орлы» нынче не столь убедительны. Команда побеждает с заметной натугой.

Причем «Айнтрахт» Фр традиционно успешно противостоит «Фрайбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» сражаются за попадание в еврозону. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Фрайбург» на 6 очков отстает от искомой шестой строчки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бразильцы из Брайсгау» переиграли «Боруссию» М (2:1).

До того команда вчистую уступила «Хоффенхайму» (0:3). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Герту».

При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» ныне крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Фрайбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и запрыгнуть в топ-6 команде все никак не удается.

Команда не может одолеть «орлов» уже почти 2 года. В нынешней же диспозиции «Фрайбург» явно не боится соперника, имеющего проблемы с надежностью тылов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Айнтрахт» Фр в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 1.96.

Прогноз: «Айнтрахт» Фр намеревается подтянуться к зоне еврокубков, к тому же исторически успешно противостоит «Фрайбургу».

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеет отличиться лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.20

