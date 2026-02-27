28 февраля в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Верона — Наполи с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Верона»
Турнирное положение: «Мастифы» твердо стоят на вылет из элиты. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Верона» набрала всего 15 очков в 26 турах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мастифы» уступили «Сассуоло» (0:3).
До того команда потерпела поражение от «Пармы» (1:2). А вот поединок с «Пизой» завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах «Верона» добыла лишь одну ничью. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: «Мастифы» выглядят обреченными на вылет в Серию B. Команда пропустила 46 мячей в 26 поединках чемпионата.
Причем «Верона» традиционно неудачно противостоит «Наполи». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.
«Наполи»
Турнирное положение: «Адзурри» еще участвуют в чемпионской гонке. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Наполи» на 4 очка отстает от идущего вторым «Милана». При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Адзурри» уступили «Аталанте» (1:2).
До того команда не сумела одолеть «Рому» (2:2). А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила «Комо».
При этом «Наполи» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Адзурри» ныне угодили в кризис. Команда не побеждает уже три матча кряду.
При этом «Наполи» в среднем пропускает один мяч за матч. Да и лазарет команды нынче фактически переполнен.
«Адзурри» твердо намерены вернуться к победам. Обыгрывать аутсайдера команда обязана при любой диспозиции.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Наполи» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: Веронцы проигрывают матч за матчем, да и «Наполи» в своих последних поединках не преуспевал в плане результатов.
Ставка: Обе забьют за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится викторией неаполитанцев.
Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.08
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Адзурри» не побеждали в 3 своих последних матчах
- «Верона» полтора месяца назад дала знатный бой неаполитанцам (2:2)
- «Наполи» имеет серьезные кадровые пробоины в виде травм хавбеков Скотта Мактоминея и Франка Ангиссы, форварда Давида Нереса и защитников Амира Ррахмани и Джованни Ди Лоренцо
- «Верона» дома забивает в среднем один мяч за матч
- «Наполи» на выезде в среднем пропускает чуть чаще гола за матч