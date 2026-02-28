Сможет ли «Наполи» прервать серию неудач в матче с аутсайдером чемпионата?

В субботу, 28 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии, в котором «Верона» примет «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

01' В сегодняшнем матче «Верона» примет у себя на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» «Наполи». Матч начался!

До матча

19:50 Команды встретятся между собой в Вероне на стадионе «Марк Антонио Бентегоди», который вмещает в себя 39 211 болельщиков.

19:45 Арбитром сегодняшней встречи будет Андреа Коломбо из Италии.

19:40 «Верона»: (3-5-2): Монтипо — Нельссон, Белла-Котчап, Эдмундссон — Ойегоке, Харруи, Акпа-Акпро, Гальярдини, Брадарич — Боуи, Сарр.

19:40 «Наполи»: (3-4-2-1): Мерет — Бекема, Буонджорно, Жезус — Политано, Лоботка, Элмас, Спинаццола — Вергара, Сантос — Хойлунд.

«Верона»

«Верона» в текущем сезоне Серии А находится в крайне сложном положении. Команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав всего 15 очков за 26 сыгранных матчей. Ситуация выглядит практически безнадежной, ведь «мастифы» находятся в зоне прямого вылета из элитного дивизиона.

Атакующий потенциал команды оставляет желать лучшего — в среднем «Верона» забивает меньше одного мяча за игру. Оборона также показывает неутешительные результаты: в 26 матчах пропущено 46 голов, что является одним из худших показателей чемпионата.

Последние результаты команды не внушают оптимизма. В предыдущем матче «мастифы» потерпели крупное поражение от «Сассуоло» со счетом 0:3. До этого команда уступила «Парме» (1:2), а перед этим сыграла вничью с «Пизой» (0:0). В последних пяти матчах «Верона» смогла добиться лишь одной ничьей, забив всего 2 мяча при 12 пропущенных.

Особенно тревожным выглядит предстоящее противостояние с «Наполи», учитывая статистику личных встреч. В последних пяти матчах против неаполитанцев «Верона» одержала лишь одну победу, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Учитывая текущее состояние команды и её турнирное положение, шансы на положительный исход предстоящего матча выглядят минимальными.

«Наполи»

«Наполи» продолжает оставаться одним из главных претендентов на чемпионский титул в текущем сезоне Серии А. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице, сохраняя реальные шансы на победу в чемпионате. От второго места, которое занимает «Милан», неаполитанцы отстают всего на четыре очка, что делает каждую игру крайне важной для продолжения чемпионской гонки.

Атакующий потенциал команды впечатляет — в среднем «адзурри» забивают больше гола за матч, что говорит о высоком уровне игры в нападении. Однако в последних матчах команда столкнулась с определёнными трудностями.

В недавнем поединке «Наполи» потерпел поражение от «Аталанты» со счётом 1:2, что стало уже третьим подряд матчем без побед. До этого команда сыграла вничью с «Ромой» (2:2), а в кубковом матче уступила «Комо» в серии пенальти. Тем не менее, в последних пяти матчах неаполитанцы смогли одержать две победы, забив 9 мячей при 8 пропущенных.

Сейчас команда переживает небольшой кризис. Особенно тревожным является тот факт, что «адзурри» не могут победить уже три матча подряд, при этом пропуская в среднем по голу за игру. Ситуацию осложняет большое количество травмированных игроков — лазарет команды практически переполнен.

Тем не менее, несмотря на текущие трудности, «Наполи» намерен как можно скорее выйти из кризиса. Предстоящий матч против аутсайдера чемпионата «Вероны» команда обязана использовать как возможность вернуться к победам и продолжить борьбу за высокие места в турнирной таблице.

Очные матчи

В последних пяти матчах между «Вероной» и «Наполи» неаполитанцы имеют небольшое преимущество. Команда из Неаполя одержала одну победу, три встречи завершились вничью, а одна осталась за «мастифами».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.40.