«Акрон» возьмет реванш за поражение в первом круге?

прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.93

28 февраля в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Акрон». Начало игры — в 12:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Оренбург — Акрон с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 18 туров при разнице мячей 17:29.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Рубину» со счетом 0:1 в контрольной встрече.

До того «Оренбург» обыграл тот же «Рубин» (1:0) и потерпели поражение от «Кайрата» (0:1) в товарищеских матчах.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Первая часть сезона вряд ли может быть занесена в актив уральского клуба.

У команды есть шансы сохранить место в элите, но для этого надо будет очень сильно постараться.

«Акрон»

Турнирное положение: «Акрон» занимает 11-е место в РПЛ, набрав 21 балл за 18 встреч при разнице мячей 22:26.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Урал» со счетом 1:0.

До того тольяттинцы взяли верх над «Дальянь Йинбо» (2:1) и «Чжецзяном» (3:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Акрон» по итогам первой части сезона относительно прочно обосновался в середине турнирной таблицы.

Во время сборов команда провела 6 матчей, в пяти из которых одержала победу.

Статистика для ставок

«Акрон» победил в последних пяти матчах

Три последних матча «Оренбурга» завершались со счетом 1:0

В первом круге «Оренбург» обыграл тольяттинцев со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» является фаворитом встречи по мнению букмекеров. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.60, а победа «Акрона» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 1.92.

Прогноз: Футбол после сборов вряд ли порадует изобилием голов, поэтому вполне стоит предположить, что матч не будет результативным.

1.92 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Оренбург» — «Акрон» принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Акрон» одержит итоговую победу.

3.35 Победа «Акрона» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Оренбург» — «Акрон» позволит вывести на карту выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Победа «Акрона» за 3.35