Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Оренбург — Акрон с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Оренбург»
Турнирное положение: «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 18 туров при разнице мячей 17:29.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Рубину» со счетом 0:1 в контрольной встрече.
До того «Оренбург» обыграл тот же «Рубин» (1:0) и потерпели поражение от «Кайрата» (0:1) в товарищеских матчах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Первая часть сезона вряд ли может быть занесена в актив уральского клуба.
У команды есть шансы сохранить место в элите, но для этого надо будет очень сильно постараться.
«Акрон»
Турнирное положение: «Акрон» занимает 11-е место в РПЛ, набрав 21 балл за 18 встреч при разнице мячей 22:26.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Урал» со счетом 1:0.
До того тольяттинцы взяли верх над «Дальянь Йинбо» (2:1) и «Чжецзяном» (3:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Акрон» по итогам первой части сезона относительно прочно обосновался в середине турнирной таблицы.
Во время сборов команда провела 6 матчей, в пяти из которых одержала победу.
Статистика для ставок
- «Акрон» победил в последних пяти матчах
- Три последних матча «Оренбурга» завершались со счетом 1:0
- В первом круге «Оренбург» обыграл тольяттинцев со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» является фаворитом встречи по мнению букмекеров. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.60, а победа «Акрона» — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 1.92.
Прогноз: Футбол после сборов вряд ли порадует изобилием голов, поэтому вполне стоит предположить, что матч не будет результативным.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Акрон» одержит итоговую победу.
Ставка: Победа «Акрона» за 3.35