«Байер» и во второй раз справится с «Олимпиакосом»

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.15

24 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Олимпиакос». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Байер — Олимпиакос с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Байер»

Турнирное положение: команда из Леверкузена в нынешнем сезоне чемпионата Германии не борется за чемпионский титул.

В настоящий момент «фармацевты» занимают только шестое место в турнирной таблице, имея на своем счету 39 очков. За 22 матча леверкузенцы смогли забить 43 мяча, а пропустили всего 28.

Последние матчи: на выходных «11 рабочих» неожиданно уступили «Униону» (0:1).

До этого же леверкузенский коллектив обыграл «Олимпиакос» (2:0) в Лиге чемпионов и разгромил «Санкт-Паули» (4:0) в Бундеслиге.

Не сыграют: травмированы в стане «львов» Элиесс Бен-Сегир, Марк Флеккен и Натан Телла.

Состояние команды: безусловно, «Байер» уже не сможет побороться за чемпионство, но подопечным Каспера Юльманна важно быть в топ-4, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В этом розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы «Байер» должен проходить в 1/8 финала, а дальше уже будет сложно, потому что соперники пойдут сильные.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: команда из города Пирей борется за чемпионство в нынешнем сезоне греческого чемпионата.

«Легенды» в настоящий момент имеют в своем активе 50 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Пирейцы мало пропускают и имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 40:10.

Последние матчи: в прошлом туре «красно-белые» смогли переиграть «Панетоликос» (2:0).

До этого пирейский коллектив уступил «Байеру» (0:2) в Лиге чемпионов и сыграл вничью с «Левадиакосом» (0:0) в греческой Суперлиге.

Состояние команды: подопечные Хосе Луиса Мендилибара вряд ли смогут продолжить свой путь в Лиге чемпионов, поэтому у них останется чемпионат, на который они и сделают ставку.

В греческой лиге «Олимпиакос» только на два отстает от АЕКа, поэтому вся борьба еще впереди.

Статистика для ставок

«Байер» проиграл 1 из последних 8 матчей

«Олимпиакос» выиграл 1 из последних 4 матчей

В последнем очном матче «Байер» выиграл у «Олимпиакоса» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.95, а победа «Олимпиакоса» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: в последнее время команды играют нерезультативно, поэтому много голов не ждем.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.20.

Прогноз: «Байер» доказал свое превосходство в первом матче и должен побеждать и во второй игре.

Ставка: победа «Байера» с форой-1 за 2.30.