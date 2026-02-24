Неделю назад на выезде «Байер» сделал большой шаг к 1/8 финала, обыграв «Олимпиакос» со счётом 2:0 на его поле: для прохода в следующую стадию осталось просто не провалиться в ответном матче. Игра в Леверкузене начнётся в 23:00 МСК. А следить за её ходом можно в нашем онлайне.

22:49 Главный арбитр встречи — 41-летний англичанин Майкл Оливер.

22:44 Изменения в стартовых составах по сравнению с первым матчем минимальны. У «Олимпиакоса» их два: Чикинью и Гарсия играют вместо Эль-Кааби и Поденсе. У «Байера» вообще всего одно — Хофманн выходит вместо Поку.

22:40 Сегодняшний матч пройдёт в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», вмещающем 30 210 зрителей.

Стартовые составы команд

«Байер»: Бласвих, Кванса, Андрих, Тапсоба, Васкес, Паласиос, А. Гарсия, Гримальдо, Хофманн, Маза, Шик.

«Олимпиакос»: Дзолакис, Родиней, Рецос, Пирола, Ортега, Музакитис, Эссе, Д. Гарсия, Мартинш, Чикинью, Тареми.

«Байер»

В первом матче команда Каспера Юлманна полностью переиграла «Олимпиакос» и вполне могла побеждать разгромно: «Байер» больше владел мячом и создал значительно больше голевых моментов, но остановился на 2:0 — всё решил дубль Патрика Шика за четыре минуты второго тайма. Для выхода в 1/8 финала немцам достаточно не проиграть с разницей крупнее одного гола, а с этой задачей они чаще всего справляются успешно: у себя дома «Байер» потерпел лишь два таких поражения в этом сезоне — от «ПСЖ» (2:7) и «Штутгарта» (1:4).

Для Юлманна прямо сейчас Лига чемпионов, судя по всему, приоритетнее Бундеслиги — даже при том, что там в самом разгаре борьба за четвёрку, от которой «Байер» отделяют всего четыре очка. На выходных «Леверкузен» проиграл «Униону» в гостях (0:1), а почти половина основы получила отдых перед ответкой с «Олимпиакосом» — в старте не вышел в том числе и Патрик Шик, появившийся лишь на полчаса со скамейки. Хорошая новость в том, что все участники первой встречи в Греции доступны и сегодня — новых травм не добавилось, а многие при этом будут ещё и отдохнувшими.

«Олимпиакос»

Для греческого клуба ситуация близка к критической. Самое печальное — даже не дефицит в два гола, а непонимание того, как этот дефицит устранять: в первом матче «Олимпиакос» один раз за 90 минут пробил в створ ворот Бласвиха и создал всего один голевой шанс (у «Байера» таких набралось аж четыре). Мендилибару однозначно придётся что-то менять к ответной встрече в Леверкузене, и в первую очередь это касается атаки.

«Олимпиакос», как и «Байер», на выходных в своём чемпионате позволил себе сыграть не оптимальным составом, хотя у них в Греции идёт плотная чемпионская гонка с «АЕК» («Оли» отстаёт на два очка) и каждая игра имеет огромное значение. Но даже полуторным составом греки, в отличие от немцев, свой матч у «Панетоликоса» выиграли уверенно (2:0). Главные надежды болельщиков «Олимпиакоса» наверняка связаны с топовой выездной серией — команда не проигрывает в гостях уже 4 месяца, или 10 матчей подряд. Но, во-первых, соперников серьёзнее «Аякса» на этом отрезке у неё не было, а во-вторых, сегодня в Германии просто не проиграть будет недостаточно.

Личные встречи

Помимо матча недельной давности команды встречались ещё и на общем этапе этой ЛЧ: в январе в Греции «Олимпиакос» оказался сильнее — 2:0. А до этого немцы и греки пересекались лишь однажды — на групповом этапе ЛЧ-2002/03 обменялись домашними победами.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.