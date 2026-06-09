Кто вспомнит о неудачах?

прогноз на битву дальневосточных соперников, ставка за 1.89

9 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Филиппин и Мьянмы. Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

Филиппины

Турнирное положение: Филиппины привычно для них пропускают очередной мировой форум после еще одной неудачи в отборе.

Команда в своей группе второго раунда азиатской квалификации на ЧМ-2026 заняла последнее, четвертое место с одним баллом, отстав от зоны выхода в следующий этап на девять очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах одержал разгромную победу над Гуамом (5:1).

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Перед этим в поединке шестого тура третьего раунда квалификации Кубка Азии коллектив уже не смог выиграть, когда теперь на чужом поле сыграл вничью с Таджикистаном (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, Филиппины ни разу не проиграли при шести победах.

Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Патрик Райхельт — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Мьянма

Турнирное положение: Мьянма также пропускает очередной чемпионат мира после еще одной неудачи в отборочном цикле.

Команда во втором раунде азиатской квалификации на ЧМ-2026 заняла четвертую позиию в группе с одним баллом, на восемь очков отстав от зоны выхода в следующий этап.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральной арене разгромила Гума с результатом 6:1.

Перед этим в шестом туре третьего раунда квалификации Кубка Азии коллектив также оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах одержал победу над Пакистаном (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, Мьянма выиграла.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей Филиппин забивали обе команды

в пяти последних матчах Мьянмы забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Мьянма выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Филиппины — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.54. Ничья — в 3.95, успех Мьянмы — в 5.79.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.89 и 1.84.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, семи из девяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.89 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Филиппины — Мьянма принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей Филиппин.

3.19 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.19 на матч Филиппины — Мьянма позволит вывести на карту выигрыш 2190₽, общая выплата — 3190₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.19