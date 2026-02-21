прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.40

22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Мальорка». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сельта — Мальорка с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» бьются за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» на один балл отстает от искомой шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кельты» сумели одолеть ПАОК (2:1).

До того команда подписала мировую с «Эспаньолом» (2:2). А вот поединок с «Осасуной» завершился коллизией (1:2).

Надо понимать, что в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сельта» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: Уго Сотело — травмирован.

Состояние команды: «Кельты» нынче не блещут стабильностью результатов. Команде натужно даются победы.

Причем «Сельта» традиционно удачно противостоит «Мальорке». В пяти последних очных поединках команда победила дважды при одной коллизии.

Безусловно, что номинальные хозяева намерены запрыгнуть в топ-6. «Кельты» явно способны прибавить в плане реализации.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Островитяне» сражаются за сохранение прописки в Ла Лиге. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Мальорка» на один балл отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Островитяне» уступили «Бетису» (1:2).

До того команда была разбита «Барселоной» (0:3). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Севильей» (4:1).

При этом «Мальорка» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Такума Асано — травмирован.

Состояние команды: «Островитяне» нынче угодили в кризис. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

При этом «Мальорка» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и «Сельту» команда не обыгрывает уже 2 с половиной года.

Команда в двух своих последних матчах отличилась всего одним голом. Да и вообще, очки «островитянам» даются крайне натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Островитяне» постараются найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Островитяне» уступили в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают чаще одного мяча за матч

«Сельта» не уступила в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сельта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.

Прогноз: «Кельты» мотивированы подняться в первую шестерку, и наверняка сразу активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости нынче угодили в кризис, тогда как «Сельта» явно способна поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Сельты» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух раз.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20