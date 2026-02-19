20 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Верона». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сассуоло — Верона с коэффициентом для ставки за 2.42.
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Черно-зелёные» ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Сассуоло» на 10 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Черно-зелёные» переиграли «Удинезе» (2:1).
До того команда была уничтожена «Интером» (0:5). Зато поединок с «Пизой» завершился уверенным успехом (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Сассуоло» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Черно-зелёные» нынче выглядят симпатично. Команда в 4 последних матчах победила 3 раза.
Причем «Сассуоло» традиционно успешно противостоит «Вероне». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться на экваторе таблицы.«Черно-зелёные» способны поднатореть в плане реализации.
«Верона»
Турнирное положение: «Мастифы» сражаются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.
Причем «Верона» на 9 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.«Мастифы» уступили «Парме» (1:2).
До того команда не смогла одолеть скромную «Пизу» (0:0). А вот чуть ранее она с треском проиграла «Кальяри» (0:4).
При этом «Верона» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Гифт Орбан — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Мастифы» забивают с заметной натугой. Да и не побеждает команда уже 2 месяца.
При этом «Верона» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Плюс не вовремя огреб дисквалификацию Гифт Орбан.
Команда уступила «Сассуоло» последнем очном поединке (0:1). Да и в нынешней диспозиции веронцам будет крайне сложно рассчитывать на набор очков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только «мастифы» давненько забыли пресловутый вкус побед.
Статистика для ставок
- «Мастифы» не побеждают уже 2 месяца
- «Сассуоло» в 4 своих последних матчах победил 3 раза
- «Верона» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сассуоло» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: «Сассуоло» мотивирован подтянуться к первой шестерке, и явно сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и у «Вероны» имеются огромные проблемы с реализацией.
Ставка: Победа «Сассуоло» в 1 тайме за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25