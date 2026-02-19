20 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Верона». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сассуоло — Верона с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Черно-зелёные» ходят в середняках лиги.  Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Сассуоло» на 10 очков отстает от зоны еврокубков.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Черно-зелёные» переиграли «Удинезе» (2:1).

До того команда была уничтожена «Интером» (0:5).  Зато поединок с «Пизой» завершился уверенным успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках «Сассуоло» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черно-зелёные» нынче выглядят симпатично.  Команда в 4 последних матчах победила 3 раза.

Причем «Сассуоло» традиционно успешно противостоит «Вероне».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться на экваторе таблицы.«Черно-зелёные» способны поднатореть в плане реализации.

«Верона»

Турнирное положение: «Мастифы» сражаются за сохранение прописки в элите.  Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Верона» на 9 очков отстает от спасительной 17 позиции.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.«Мастифы» уступили «Парме» (1:2).

До того команда не смогла одолеть скромную «Пизу» (0:0).  А вот чуть ранее она с треском проиграла «Кальяри» (0:4).

При этом «Верона» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих.  Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Гифт Орбан — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Мастифы» забивают с заметной натугой.  Да и не побеждает команда уже 2 месяца.

При этом «Верона» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч.  Плюс не вовремя огреб дисквалификацию Гифт Орбан.

Команда уступила «Сассуоло» последнем очном поединке (0:1).  Да и в нынешней диспозиции веронцам будет крайне сложно рассчитывать на набор очков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Вот только «мастифы» давненько забыли пресловутый вкус побед.

Статистика для ставок

  • «Мастифы» не побеждают уже 2 месяца
  • «Сассуоло» в 4 своих последних матчах победил 3 раза
  • «Верона» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сассуоло» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84.  Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Сассуоло» мотивирован подтянуться к первой шестерке, и явно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и у «Вероны» имеются огромные проблемы с реализацией.

Ставка: Победа «Сассуоло» в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25