прогноз на матч Серии A, ставка за 2.42

20 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Верона». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сассуоло — Верона с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Черно-зелёные» ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Сассуоло» на 10 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Черно-зелёные» переиграли «Удинезе» (2:1).

До того команда была уничтожена «Интером» (0:5). Зато поединок с «Пизой» завершился уверенным успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Сассуоло» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Черно-зелёные» нынче выглядят симпатично. Команда в 4 последних матчах победила 3 раза.

Причем «Сассуоло» традиционно успешно противостоит «Вероне». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться на экваторе таблицы.«Черно-зелёные» способны поднатореть в плане реализации.

«Верона»

Турнирное положение: «Мастифы» сражаются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Верона» на 9 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.«Мастифы» уступили «Парме» (1:2).

До того команда не смогла одолеть скромную «Пизу» (0:0). А вот чуть ранее она с треском проиграла «Кальяри» (0:4).

При этом «Верона» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Гифт Орбан — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Мастифы» забивают с заметной натугой. Да и не побеждает команда уже 2 месяца.

При этом «Верона» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Плюс не вовремя огреб дисквалификацию Гифт Орбан.

Команда уступила «Сассуоло» последнем очном поединке (0:1). Да и в нынешней диспозиции веронцам будет крайне сложно рассчитывать на набор очков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только «мастифы» давненько забыли пресловутый вкус побед.

Статистика для ставок

«Мастифы» не побеждают уже 2 месяца

«Сассуоло» в 4 своих последних матчах победил 3 раза

«Верона» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сассуоло» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Сассуоло» мотивирован подтянуться к первой шестерке, и явно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и у «Вероны» имеются огромные проблемы с реализацией.

Ставка: Победа «Сассуоло» в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25