прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.00

6 февраля в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 20:30 мск.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» бьется за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Наср» на один балл отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Наср» сумел одолеть «Аль-Рияд» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Аль-Хулуду» (3:0). Да и поединок с «Аль-Таавуном» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Аль-Наср» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Наср» нынче находится в шикарных кондициях. Команде победила 5 раз кряду.

Причем «Аль-Наср» традиционно неудачно противостоит «Аль-Иттихаду». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и Криштиану Роналду уже должен вернуться на поле.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» бьется за попадание в тройку. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттихад» на 10 очков отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Иттихад» переиграл «Аль-Нажму» (1:0).

До того команда не смогла одолеть «Аль-Фатех» (2:2). А вот чуть ранее она сумела расправиться с «Аль-Ахдудом» (2:1).

При этом «Аль-Иттихад» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Иттихад» в последних поединках смотрелся выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Аль-Иттихад» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит выгодно.

Плюс явно скажется на атакующем потенциале уход Карима Бензема в «Аль-Хиляль». Да и оппонент нынче преуспевает во всех компонентах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно намерена зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» победил 5 раз кряду

«Аль-Иттихад» не проигрывает 3 матча кряду

«Аль-Наср» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.41 и 2.66.

Прогноз: «Аль-Наср» бьется за чемпионство, так что наверняка сразу максимально активно понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, к тому же имеют в своем составе блестящих атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.05