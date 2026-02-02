3 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Милан». Начало игры — в 22:45 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 30 очков и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает девятую строчку с отставанием в 10 баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом лишь в один пункт от ближайшего преследователя — «Удинезе».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного тура основного этапа Лиги Европы клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Маккаби» Тель-Авив (3:0).

Перед этим в 22-м туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 2:3 потерпел поражение от «Дженоа».

Не сыграют: травмированы — Бонифаци, Домингес, Лукуми и Зом, дисквалифицирован — Скорупский.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» проиграл дважды при двух победах и двух ничьих.

Такие выступления сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с семью голами.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 47 очков и борется за чемпионский титул.

Команда занимает вторую строчку с отставанием в пять пунктов от лидирующего «Интера», а также с отрывом лишь в один балл от третьего в таблице «Наполи».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре итальянского первенства коллектив уже набрал три очка, когда на этот раз в домашних стенах одержал победу над «Лечче» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмирован — Хименес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Милан» выиграл лишь дважды при трех ничьих.

Это вроде бы говорит о невысоких шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Кристиан Пулишич — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с восемью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Болоньи» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Болоньи» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Милана» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.40, выигрыш «Болоньи» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Между тем, в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было четырех из пяти последних поединков «Болоньи».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25