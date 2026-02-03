Во вторник, 3 февраля, «Болонья» примет «Милан» в рамках 23-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16' Удар головой из пределов штрафной «Милана» нанес Сантьяго Кастро, мяч по центру ворот полетел и стал легкой добычей вратаря Меньяна.

15' Не стесняются команды срывать атаки друг друга при помощи мелких фолов.

13' Грубый фол Одгора на полузащитнике «Милана» Рабьо в середине поля, судья обошелся лишь устным предупреждением.

11' Падение Роу в штрафной «Милана» после контакта с защитником гостей Маттео Габбиа, но главный судья пенальти не ставит.

10' Удар головой в прыжке из пределов штрафной «Милана» нанес Йенс Одгор, мяч мимо ворот полетел.

09' Неспешная позиционная атака «Болоньи».

Статистика матча 4 Удары мимо 0 55 Владение мячом 45 2 Угловые удары 0 3 Фолы 1

08' Лофтус-Чик убежал на рандеву с вратарем «Болоньи» с центра поля, но вратарь хозяев Федерико Равалья в прыжке выудил мяч из ног нападающего гостей.

06' Позиционная атака «Болоньи», удар Джонатана Роу из-за пределов штрафной «Милана», мяч сильно выше ворот полетел.

05' Высоким блоком встречает «Болонья» развитие атаки «Милана».

04' «Болонья» подала угловой, головой пробил Торбьёрн Хеггем, мяч выше перекладины ворот «Милана» полетел.

03' Прострел в штрафную «Милана», но до удара дело не довели хозяева.

02' Взял «Милан» мяч под контроль и разыгрывает его на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Болоньи».

До матча

22:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье, вмещающем 39 279 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Джанлука Манганьелло из Пинероло.

Стартовые составы команд

«Болонья»: Равалья, Хеггем, Миранда, Казале, Цортеа, Фергюсон, Роу, Фройлер, Одгор, Орсолини, Кастро.

«Милан»: Меньян, де Винтер, Габбиа, Бартезаги, Атекаме, Павлович, Модрич, Рабьо, Фофана, Лофтус-Чик, Нкунку.

«Болонья»

«Болонья» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 30 очков и находится в верхней части таблицы. Команда занимает девятую строчку с отставанием в 10 баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом лишь в один пункт от ближайшего преследователя — «Удинезе». В своем прошлом поединке в рамках заключительного тура основного этапа Лиги Европы клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Маккаби» Тель-Авив (3:0). Перед этим в 22-м туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 2:3 потерпел поражение от «Дженоа».

В шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» проиграл дважды при двух победах и двух ничьих. Такие выступления сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе. Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с семью голами. Травмированы — Бонифаци, Домингес, Лукуми и Зом, дисквалифицирован — Скорупский.

«Милан»

«Милан» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 47 очков и борется за чемпионский титул. Команда занимает вторую строчку с отставанием в пять пунктов от лидирующего «Интера», а также с отрывом лишь в один балл от третьего в таблице «Наполи». В своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Ромой» (1:1). Перед этим в предыдущем туре итальянского первенства коллектив уже набрал три очка, когда на этот раз в домашних стенах одержал победу над «Лечче» с результатом 1:0.

В пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Милан» выиграл лишь дважды при трех ничьих. Это вроде бы говорит о невысоких шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником. Кристиан Пулишич — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с восемью голами. Травмирован — Хименес, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 матч в рамках Серии А. В Милане 14-го сентября победили хозяева со счетом 1:0.

За всю историю команды сыграли между собой 190 матчей. В 88 играх победил «Милан», в 53 «Болонья», оставшиеся 49 матчей завершились вничью.

