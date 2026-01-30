31 января в 24-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Брайтон» и «Эвертон». Начало встречи — 18:00 мск.

«Брайтон»

Турнирное положение: сейчас «Брайтон» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 30 очками.

Последние матчи: в 23-м туре «чайки» уступили в гостях «Фулхэму» со счетом 1:2. Команда Фабиана Хюрцелера смотрелась не хуже, первой открыла счет после отличного дальнего удара Айари, вела до 72-й минуты, но затем пропустила дважды.

Ранее была домашняя ничья в чемпионате с «Борнмутом» (1:1) и победа в Кубке Англии над «МЮ» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Уэбстер (з), Цимас (н), Марч (п), Груда (п).

Состояние команды: в этом сезоне результаты «Брайтона» пока немного хуже, чем в последние годы, но они в первую очередь связаны с проблемами в атаке, команда стала меньше забивать и чаще пропускать. До сих пор примой в атаке является ветеран Уэлбек, которому нет альтернативы после ухода Жоау Педро.

«Эвертон»

Турнирное положение: пока «Эвертон» располагается на 10-й строчке в таблице Премьер-лиги с 33 очками.

Последние матчи: домашняя игра с «Лидсом» не очень получилась для подопечных Дэвида Мойеса. После первого тайма «Эвертон» проигрывал, но после замен в перерыве смог переломить ход игры и в итоге добиться ничейного исхода после отличной атаки и завершения Барри.

До этого была гостевая победа над «Астон Виллой» (1:0) и поражение в Кубке Англии по пенальти от «Сандерленда» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Грилиш (п), Ироегбунам (п).

Состояние команды: в прошлом туре после долгого перерыва вернулся на поле капитан Брентуэйт, а также лидер полузащиты Дьюзберри-Холл. Они однозначно усилили игру «ирисок» и помогли взять очко в матче с «Лидсом». Постепенно возвращаются в привычное русло Ндиайе и Гейе после Кубка Африки. Постепенно лазарет «Эвертона» пустеет и сейчас там только Грилиш.

Статистика для ставок

В первом круге «Эвертон» выиграл на своем поле со счетом 2:0

В прошлом сезоне «Брайтон» разгромил соперника в гостях (0:3), но дома уступил (0:1)

В позапрошлом сезоне обе встречи завершились вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Брайтона» дают 1,90, а на «Эвертон» — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,85.

Прогноз: после всех возвращений в состав «Эвертон» точно выглядит не слабее и должен как минимум увезти с Ливерпуля одно очко.

Основная ставка: гости не проиграют за 1,94.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант. Защита «Эвертона» отличается надежностью, а после возвращения Брентуэйта станет еще крепче.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на «Брайтон» меньше 1,5 за 1,95.