29 января в 8-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Генк» и «Мальме». Начало игры — в 23:00 мск.

«Генк»

Турнирное положение: «Магистры» выглядят вполне-себе прилично. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Генк» набрал 13 очков в 7 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Магистры» не смогли одолеть «Серкль Брюгге» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Утрехту» (2:0). А вот поединок с «Варегемом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Генк» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Магистры» нынче не столь стабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Генк» имеет не особо надежные тылы. Команда в Лиге Европы в среднем пропускает гол за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Магистры» намерены запрыгнуть в первую восьмерку.

«Мальме»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» в Лиге Европы выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 35 месте турнирной таблицы.

Причем «Мальме» в 7 матчах турнира набрал всего один балл. При этом команда сумела отличиться лишь 3 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесно-голубые» уступили «Црвене Звезде» (0:1).

До того команда сумела переиграть пражскую «Спарту» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Порту» (1:2).

При этом «Мальме» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небесно-голубые» в последних матчах не преуспевали в плане результатов. Команде крайне натужно даются победы.

При этом «Мальме» явно постарается завершить турнир на мажорной ноте. Вот только команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

«Небесно-голубые» нынче смотрятся бледновато. Вот только турнирная мотивация на последний тур у них фактически отсутствует.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Небесно-голубые» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Мальме» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Генк» не уступил в 2 своих последних матчах

«Магистры» в Лиге Европы пропускают в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Генк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Магистры» выглядят монолитнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же «Мальме» нынче крайне нестабилен.

Ставка: Фора «Генка» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70