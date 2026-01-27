прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.85

28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Буде-Глимт». Начало игры — в 23:00 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: Мадридцы нынче выглядят не столь ярко. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Атлетико» набрал 13 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мадридцы переиграли «Мальорку» (3:0).

До того команда не сумела одолеть «Галатасарай» (1:1). А вот поединок с «Алавесом» завершился победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Атлетико» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мадридцы нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Атлетико» в последних матчах блистает надежностью тылов. В 4 последних поединках команда пропустила всего один раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Мадридцы мотивированы побороться за попадание в восьмерку сильнейших.

«Буде-Глимт»

Турнирное положение: Норвежцы в Лиге чемпионов выглядят бледно. Команда ныне пребывает на 28 месте турнирной таблицы.

Причем «Буде-Глимт» в 7 матчах турнира набрал лишь 6 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 12 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Норвежцы одолели «Манчестер Сити» (3:1).

До того команда учинила разгром «Диошдьеру» (4:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Гронингену» (4:0).

При этом «Буде-Глимт» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Норвежцы в последних поединках блистали сверхуверенной игрой. Команда уверенно победила трижды кряду.

При этом «Буде-Глимт» способен дать бой любому сопернику. А вот в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Норвежцы твердо намерены продлить свой мощный ход. Да и в плане реализации команда заметно поднаторела.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Норвежцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Норвежцы победили в 3 своих последних поединках

«Атлетико» в среднем забивает 2 гола за матч

«Буде-Глимт» в Лиге чемпионов пропускает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Атлетико» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же оборона норвежцев не блещет монолитностью.

2.85 Фора «Атлетико» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Атлетико» — «Буде-Глимт» принесёт чистый выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Фора «Атлетико» -2.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

3.00 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Атлетико» — «Буде-Глимт» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00