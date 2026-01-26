27 января в отложенной игре 16-го тура чемпионата Германии сыграют «Санкт-Паули» и «РБ Лейпциг». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» после 18-ти поединков немецкого первенства набрал 13 очков и борется за сохранение прописки в элите.

Команда идёт 17-й, что в зоне вылета (17-18-я строчки), с отставанием в два балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также в пять пунктов от безопасной 15-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура клуб на своей арене сыграл вничью в дерби с «Гамбургом» (0:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив уже остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 2:3 потерпел поражение от «Боруссии» Дортмунд.

Не сыграют: травмированы — Унтонджи, Меткалф и Немет, дисквалифицирован — Дзвигала.

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, «Санкт-Паули» ни разу не выиграл при двух поражениях и трех ничьих.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Андреас Унтонджи — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» после 18-ти поединков немецкого первенства набрал 35 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда занимает четвертое место в зоне главного еврокубка (топ-4) с отрывом два балла от пятого в таблице «Штутгарта», а также с отставанием в один пункт от третьего «Хоффенхайма».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Хайденхаймом» (3:0).

Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел крупное поражение от «Баварии» — 1:5.

Не сыграют: травмированы — Бакайоко, Гебель, Люкеба и Уэдраого, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «РБ Лейпциг» лишь дважды при трех поражениях.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с шестью голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Санкт-Паули» не проиграл

в трех из четырех последних домашних матчей «Санкт-Паули» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «РБ Лейпциг» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.75, победа «Санкт-Паули» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в пяти из девяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их пяти из девяти последних выездных поединков.

И хотя в шести из восьми последних матчей хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: «РБ Лейпциг» победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70