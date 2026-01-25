прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.05

25 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Страсбург». Начало игры — в 22:45 мск.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» на 3 очка отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» уступили «Сельте» (1:2).

До того команда была разбита ПСЖ (0:3). Плюс поединок с «Лионом» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лилль» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Доги» нынче переживают сложный период. Команда уступила в 4 своих последних поединках.

Причем «Лилль» традиционно неудачно противостоит «Страсбургу». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доги» намерены выбраться из эмоционального пике.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Бело-голубые» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Страсбург» на 4 очка отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бело-голубые» одолели «Мец» (2:1).

До того команда учинила разгром «Авраншу» (6:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Ниццей» (1:1).

При этом «Страсбург» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бело-голубые» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила в 2 матчах кряду.

При этом «Страсбург» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда одолела «догов» в двух последних очных встречах. Да и вообще, «бело-голубые» сейчас смотрятся куда монолитнее оппонента.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Бело-голубые» твердо намерены продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Лилль» уступил в 4 последних поединках

«Бело-голубые» победили в 2 своих последних матчах

«Лилль» уступил «Страсбургу» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Лилль» борется за самые высокие места, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева мотивированы прервать свой пораженческий сериал, да и Оливье Жиру явно скажет свое веское слово.

2.05 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Лилль» — «Страсбург» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Лилля» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Лилль» — «Страсбург» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00