«Лилль», даже ослабленный и в плохой форме, отчаянно нуждается в очках, чтобы удержаться в зоне еврокубков. «Страсбур» же, мотивированный подъёмом и историческим преимуществом, попытается воспользоваться уязвимостью хозяев. Ключевым станет противостояние в центре поля, где опытный Жиру будет пытаться пробить организованную защиту гостей, а Паничелли — использовать пространство на контратаках. Учитывая плотный график «Лилля» и отсутствие на тренерском мостике дисквалифицированного Женезио, шансы гостей на положительный результат выглядят весомо. Матч обещает быть нервным и тактически жёстким, где решающими могут стать одна ошибка или момент индивидуального мастерства

Лилль

«Лилль» подходит к матчу в состоянии явного спада. Команда Бруно Женезио занимает 5-е место в Лиге 1 с 32 очками, но январь для «догов» стал катастрофой: четыре поражения подряд во всех турнирах, включая домашние поражения от «Ренна» (0:2) и «Лиона» (1:2). Проблемы усугубляются серьёзными кадровыми потерями: выбыли ключевые полузащитники Бенжамен Андре и Набиль Бенталеб, а также главный форвард Хамза Игаман. Их место в центре поля займут Харальдссон, Мукау и Буадди, а в атаке основная надежда на ветерана Оливье Жиру. Статистика также сигнализирует о проблемах: в январе команда четыре раза пропускала по два мяча за матч, а в последних 10 играх показатель «обе забьют» срабатывал лишь в 30% случаев. Однако нельзя забывать, что 58% своих голов «Лилль» забивает после 75-й минуты, что говорит о характере и выносливости.

Страсбург

«Страсбур» пребывает в отличной форме, не проигрывая уже семь матчей подряд. С приходом нового тренера Гари О’Нила команда одержала две победы (6:0 над «Авраншем» и 2:1 над «Мецем»). В чемпионате «гонщики» идут на 7-й позиции с 27 очками, показывая сбалансированную игру: в последних 10 матчах в 60% случаев забивали и пропускали обе команды. Атака команды построена вокруг одного из лучших бомбардиров лиги Хоакина Паничелли, а глубина состава позволяет компенсировать отсутствие травмированных Эмануэля Эмеги и Матиса Амугу. Однако предстоящий матч станет первой серьёзной проверкой для О’Нила в Лиге 1 — после игры с «Лиллем» последуют встречи с ПСЖ и «Монако». Стоит учесть и уязвимость: в 5 из 6 последних выездных матчей в чемпионате «Страсбур» проигрывал второй тайм.

Личные встречи

В последних пяти личных встречах «Страсбур» демонстрирует явное превосходство: 4 победы и 1 ничья при всего одной победе «Лилля» (1:0). Текущий сезон начался с уверенной победы «Страсбура» в первом круге со счётом 2:0. Примечательно, что в четырёх из пяти последних очных матчей «Страсбуру» удавалось забить «Лиллю» минимум дважды. Эта статистика делает эльзасцев крайне неудобным соперником для «догов» и добавляет им психологического преимущества перед матчем.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.