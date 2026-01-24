25 января в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Овьедо». Начало игры — в 18:15 мск.
«Барселона»
Турнирное положение: каталонский коллектив остается главным фаворитом текущего сезона испанского чемпионата и основным претендентом на чемпионский титул.
Сейчас в активе каталонцев 49 зачетных баллов и первая строчка в турнирной таблице.
В 20 проведенных матчах команда из одноименного города забила целых 54 мяча, а пропустила всего 22.
Последние матчи: среди недели «блаугранас» смогли на выезде переиграть пражскую «Славию» (4:2) в рамках Лиги чемпионов.
В прошлом туре чемпионата страны коллектив из столицы Каталонии неожиданно уступил «Реал Сосьедаду» (1:2).
До этого же «сине-гранатовые» выиграли у «Расинга» (2:0) в Кубке Испании и у «Реала» (3:2) и «Атлетика» (5:0) в Суперкубке страны.
Не сыграют: в команде из Барселоны травмированы Андреас Кристенсен, Гави, Педри и Ферран Торрес.
Состояние команды: после осечки в прошлом туре «Барселона» подпустила «Реал» на расстояние одного очка. Борьба за чемпионский титул обострилась до предела. Подопечные Ханса-Дитера Флика все равно выглядят сильнее и лучше соперников.
В Лиге чемпионов «Барселона», скорее всего, сразу пробьется в 1/8 финала турнира, но выиграть соревнование будет крайне сложно, ведь соперники сильны.
«Овьедо»
Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером текущего сезона Примеры.
В настоящий момент в активе «синих» только 13 очков и последняя строчка в турнирной таблице.
Коллектив из Овьедо забил меньше всех в лиге и имеет неутешительную разницу забитых и пропущенных мячей — 11:31.
Последние матчи: в прошлых турах «карбайонцы» проиграли «Осасуне» (2:3), но сыграли вничью с «Бетисом» (1:1), «Алавесом» (1:1) и «Сельтой» (0:0).
До этого же коллектив из столицы провинции Астурия уступил «Севилье» (0:4) и поделил очки с «Мальоркой» (0:0).
Не сыграют: в лазарете Эрик Байи и Овинумо Эджария.
Состояние команды: подопечные Гильермо Альмады только повысились в классе и главной их задачей является сохранение прописки в элите, но и это «Овьедо» будет сделать крайне сложно.
Сейчас «Овьедо» отстает на целых семь баллов от спасительной зоны, поэтому нужно набирать очки уже здесь и сейчас, чтобы потом было полегче.
Статистика для ставок
- «Барселона» выиграла 11 из последних 12 матчей
- «Овьедо» не может победить на протяжении 14 матчей
- В последнем очном матче «Барселона» победила «Овьедо» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.50, а победа «Овьедо» — в 20.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.23 и 3.75.
Прогноз: «Барселона» частенько пропускает в последнее время, поэтому обе команды могут забить.
Ставка: обе забьют за 2.00.
Прогноз: «Барселона», конечно, сильнее, но далеко не факт, что она сможет разгромить «Овьедо».
Ставка: победа «Овьедо» с форой+2,5 за 2.00.