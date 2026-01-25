В воскресенье, 25 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Реал Овьедо». Начало игры — в 18:15 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

32' С правого полуфланга Хассан выполнил дальнюю попытку по воротам, но де Йонг грамотно прочитал ситуацию и принял удар на себя.

30' Сильный удар! Чаира решился на дальний выстрел, однако мяч не попал в створ.

28' Марк Касадо выполнил навес!

26' Рафинья выполнил острый пас в штрафную, однако оборона соперника уверенно ликвидировала угрозу.

24' Хессем Хассан создал момент у ворот, но Хоан Гарсия продемонстрировал великолепную реакцию, отбив мяч двумя руками.

21' Гарсия классно подал в штрафную, но Эскандель оказался на высоте, уверенно справившись с ситуацией.

19' Ламин Ямаль допустил фол при попытке обострить игру.

18' Федерико Винас и Пау Кубарси получили разрешение врачей продолжить матч — обошлось без травм.

16' Пау Кубарси из «Барселоны» активно жестами сигнализирует о необходимости медицинской помощи — похоже, игрок получил серьёзное повреждение.

14' Федерико Винас из «Реал Овьедо» не может продолжить игру без помощи медицинского персонала.

11' Первая жёлтая в матче! Жерар Мартен из «Барселоны» получил жёлтую карточку.

09' Хави Лопес сфолил на Ламине Ямале, подарив «Барселоне» штрафной удар в опасной близости от ворот.

06' На поле рабочая обстановка. Ямал показывает свою навыки дриблинга.

03' Чаира забежал за линию офсайда — боковой арбитр зафиксировал нарушение.

01' В сегодняшнем матче «Барселона» принимает «Реал Овьедо».

До матча

18:00 Команды встретятся между собой в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», который вмещает в себя 99 354 болельщиков.

17:55 Арбитром сегодняшней встречи будет Мунуэра Монтера из Испании.

17:50 «Барселона»: Гарсия, Канселу, Кубарси, Гарсия, Мартен, Касадо, де Йонг, Ольмо, Ямаль, Левандовски, Рафинья.

17:50 «Реал Овьедо»: Эскандель, Айхадо, Кармо, Костас, Лопес, Сибо, Коломбатто,. Хассан, Рейна, Шаир, Виньяс.

«Барселона»

«Барселона» подходит к предстоящему матчу в статусе одного из главных фаворитов чемпионата Испании. Команда уверенно лидирует в турнирной таблице с 49 очками после 20 сыгранных матчей, что делает её основным претендентом на чемпионский титул.

Каталонцы демонстрируют впечатляющую результативность: в текущем сезоне они забили 54 мяча, при этом пропустив всего 22. Однако недавний проигрыш «Реал Сосьедаду» со счётом 1:2 позволил мадридскому «Реалу» сократить отставание до минимального — всего одного очка. Это существенно обострило борьбу за чемпионство.

В последних матчах «сине-гранатовые» показывали нестабильные результаты. Помимо поражения от баскского клуба, команда одержала важные победы: разгромила «Атлетик» со счётом 5:0 в матче за Суперкубок страны, обыграла «Реал» (3:2) и «Расинг» (2:0) в Кубке Испании. Особенно успешным получился матч Лиги чемпионов против пражской «Славии», где каталонцы уверенно победили со счётом 4:2.

Под руководством Ханса-Дитера Флика команда демонстрирует качественный футбол, хотя и испытывает определённые кадровые проблемы. В предстоящем матче не смогут принять участие несколько важных игроков: Андреас Кристенсен, Гави, Педри и Ферран Торрес находятся в лазарете.

В Лиге чемпионов «Барселона» уверенно движется к выходу в плей-офф, хотя перспективы борьбы за трофей выглядят сложными из-за высокой конкуренции в турнире. Тем не менее команда продолжает оставаться одним из самых сильных коллективов в Европе, способным навязать борьбу любому сопернику.

«Реал Овьедо»

«Реал Овьедо» в этом сезоне Примеры выступает крайне неудачно, занимая последнее место в турнирной таблице. Команда испытывает серьёзные проблемы как в атаке, так и в обороне, что отражается на её результатах.

После 20 сыгранных матчей в активе «синих» всего 13 очков, что делает их главным аутсайдером чемпионата. Особенно тревожной выглядит статистика команды: они забили меньше всех в лиге — всего 11 мячей, при этом пропустив 31 гол. Разница забитых и пропущенных мячей (-20) наглядно демонстрирует сложности, с которыми сталкивается коллектив.

В последних матчах «карбайонцы» показывают неоднозначные результаты. После разгромного поражения от «Севильи» со счётом 0:4 команда смогла сыграть вничью с несколькими соперниками: «Бетисом» (1:1), «Алавесом» (1:1) и «Сельтой» (0:0). Однако поражение от «Осасуны» со счётом 2:3 показало, что команде не хватает стабильности в играх.

Стоит отметить, что «Реал Овьедо» только недавно поднялся в элиту испанского футбола, и главной задачей для команды Гильермо Альмады является сохранение места в Примере на следующий сезон. Однако текущее положение дел выглядит тревожно — команда отстаёт от спасительной зоны на целых семь очков. Это означает, что каждый матч теперь становится критически важным для выживания в высшем дивизионе.

К предстоящему матчу с «Барселоной» команда подходит с потерями в составе. В лазарете находятся важные игроки Эрик Байи и Овинумо Эджария, что может ещё больше осложнить задачу по набору очков в игре против фаворита чемпионата.

Очные матчи

История противостояний «Барселоны» и «Реал Овьедо» однозначно складывается в пользу каталонского клуба. За всю историю команды провели 15 официальных встреч, в которых «Барселона» одержала 10 побед при 3 поражениях и 2 ничьих. По разнице мячей преимущество также на стороне каталонцев — 27:16.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.