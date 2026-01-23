прогноз на матч Серии А, ставка за 2.25

24 января в матче 22-го тура итальянской Серии А сыграют «Лечче» и «Лацио». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Лечче»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выживание в Серии А. После 21-го тура в чемпионате Италии «Лечче» занимает 18-е место в таблице с 17-ю баллами.

Вся борьба за выживание еще впереди, ведь «Фиорентина», которая располагается на спасительной 17-й позиции, набрала столько же баллов, сколько и «Лечче».

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда уступила «Милану» (0:1), пропустив решающий гол на 76-й минуте. До этого «Лечче» с таким же счетом уступил «Интеру».

У команды продолжается серия поражений в Серии А, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Лечче» также уступил «Парме» (1:2) и «Роме» (0:2).

Не сыграют: Самарда (травма) и Гашпар (красная карточка).

Состояние команды: У «Лечче» продолжается провальная серия из поражений, команда теряет важные очки, опустившись до зоны вылета. Сейчас команде необходимо выбираться из этого, если не хочет вылететь во 2-й по силе дивизион Италии.

При этом, если «Лечче» продолжит проигрывать, то в скором времени может опуститься и на последнее 20-е место. В предстоящем матче команда должна навязать борьбу.

«Лацио»

Турнирное положение: «Орлы» располагаются на 9-й позиции в таблице Серии А с 28-ю очками в активе после 21-го тура. «Лацио» отстает от зоны еврокубков на 9 баллов.

В гостях команда выступает хуже, чем дома. По результатам гостевых встреч «Лацио» занимает 12-е место в лиге, набрав 12 очков из 30-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда уступила «Комо» (0:3). Матчем ранее «Лацио» обыграл «Верону» со счетом 1:0, забив победный гол на 79-й минуте.

В последних 5-и встречах команде удалось только однажды победить, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Лацио» сумел забить 4 гола при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Катальди (перебор желтых карточек) и Жиго (травма).

Состояние команды: «Лацио» продолжает борьбу за еврокубки, но отставание уже довольно велико (9 очков). «Орлам» необходимо чаще побеждать, именно этого не хватает команде в последнее время.

В последних 3-х очных встречах «Лацио» дважды обыгрывал «Лечче», а также однажды проиграл. Смогут ли «орлы» на сей раз одержать важную победу? На чужом поле могут возникнуть сложности...

Статистика для ставок

У «Лечче» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд

В последних 5-и встречах у «Лацио» только 1 победа

В последних 3-х очных встречах «Лацио» дважды обыгрывал «Лечче»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.05, а победа «Лечче» — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.48 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды поразят ворота друг друга хотя-бы по одному разу.

Прогноз: «Лацио» окажется сильнее. У «Лечче» продолжится провальный отрезок.

Ставка: Победа «Лацио» за 2.10.