В субботу, 24 января, «Лечче» примет римский «Лацио» в рамках 22-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Позиционная атака «Лечче», ищут возможность обострить ситуацию у ворот «Лацио» хозяева.

19' Лассана Кулибали мощно пробил из-за пределов штрафной «Лацио», в прыжке отбил мяч вратарь гостей Иван Проведель.

17' Высоко встречают игроки «Лацио» атаки «Лечче».

15' Отвечают команды атакой на атаку.

13' Позиционная атака «Лечче», пока мяч вдали от ворот «Лацио».

11' Пьеротти рухнул в штрафной «Лацио» в единоборстве с Адамом Марушичем, судья Даниэле Киффи пенальти не ставит и здесь.

Статистика матча 1 Удары мимо 0 38 Владение мячом 62 1 Угловые удары 0 3 Фолы 0

10' Повреждение у Омри Гандельмана, медики «Лечче» приглашены на поле.

08' Справились в защите игроки «Лацио» с подачей с углового «Лечче».

08' Ламек Банда заработал угловой для «Лечче».

07' Падение Дзакканьи в штрафной «Лечче», но главный судья матча встречу продолжил без назначения пенальти.

06' Много единоборств в игре, не хотят уступать ни сантиметра поля соперники.

04' Подача Маттиа Дзакканьи в штрафную «Лечче», защитник хозяев Тьягу Габриэл выиграл «верх» и выбил мяч подальше от своих ворот.

03' Позиционная атака «Лацио», пока мяч в середине поля разыгрывается.

02' Пьеротти пробил с края штрафной «Лацио», но по воротам не попал.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Лацио».

До матча

22:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче, вмещающем 33 876 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Даниэле Киффи из Падуи.

Стартовые составы команд

«Лечче»: Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Вейга, Рамадани, Кулибали, Гандельман, Пьеротти, Штулич, Банда.

«Лацио»: Проведель, Хила, Марушич, Романьоли, Тейлор, Башич, Весино, Лаццари, Дзакканьи, Канчелльери, Диа.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели 1 матч в рамках Серии А. 23-го ноября в Риме победил «Лацио» со счетом 2:0.

За всю историю команды сыграли между собой 38 матчей. В 21 игре победил «Лацио», в 10 «Лечче», оставшиеся 7 матчей завершились вничью.