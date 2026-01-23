24 января в 23-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Бернли» и «Тоттенхэм». Начало встречи — 18:00 мск.

«Бернли»

Турнирное положение: сейчас «Бернли» занимает 19-е место в таблице Премьер-лиги с 14 очками.

Последние матчи: в 21-м туре чемпионата Англии команда Скотта Паркера смогла неожиданно отобрать очки у «Ливерпуля», сыграв с ним вничью со счетом 1:1. На протяжении всего матча соперник играл лучше, первым забил, но «Бернли» использовал чуть ли не единственную ошибку. После разрезающего паса Флорентино точно пробил Эдвардс.

Ранее команда разгромила «Миллуолл» (5:1) в Кубке Англии и сыграла вничью дома с «МЮ» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Каллен (п), Амдуни (н), Флемминг (н), Эстеве (з).

Состояние команды: из всех команд АПЛ «Бернли» имеет чуть ли не слабейший состав и только тренерское мастерство Скотта Паркера, который вернул в элиту команду из Чемпионшипа, помогает удерживаться на плаву. Ко всем финансовым сложностям добавились и потери в составе ключевых футболистов (Каллен, Флемминг, Эстеве).

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: после 22 туров «Тоттенхэм» располагается на 14-й строчке в таблице АПЛ с 27 очками.

Последние матчи: в чемпионате Англии команда Томаса Франка уступила «Вест Хэму» (1:2), пропустив решающий мяч уже в компенсированное время. «Тоттенхэм» играл лучше своего соперника, но снова не смог воплотить свое преимущество в очки. Единственный гол за «шпор» забил защитник Ромеро.

В Лиге чемпионов была обыграна на своем поле «Боруссия» Д (2:0), а до этого случилось поражения в Кубке Англии от «Астон Виллы» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Бентанкур (п), Мэддисон (п), Кудус (п), Кулусевски (п), Пальинья (п), Ришарлисон (н).

Состояние команды: удивительно, но в лиге чемпионов «Тоттенхэм» играет гораздо сильнее, чем в чемпионате. Там он за тур до конца обеспечил себе право играть в плей-офф. В чемпионате же лондонцы занимают место в середине турнирной таблицы, но положение очень плотное и пара побед может вознести Томаса Франка, к которому очень много вопросов, в зону еврокубков.

Статистика для ставок

В первом круге «Тоттенхэм» на своем поле крупно победил со счетом 3:0

В позапрошлом сезоне также «шпоры» обе раза были сильнее (5:2, 2:1)

В 2024 году в Кубке Англии также «Тоттенхэм» выиграл (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бернли» дают 3,70, а на «Тоттенхэм — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.

Прогноз: даже при своих проблемах с игрой, составом и плотным графиком "Тоттенхэм" гораздо сильнее "Бернли", в основном составе которого играют довольно средние футболисты, которые на 70% составляли костяк команды в Чемпионшипе. За такой коэффициент надо пробовать победу "шпор".

Основная ставка: "Тоттенхэм" выиграет за 2,10.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант. Команда Франка сама играет и дает это делать остальным.

Дополнительная ставка: тотал больше 3 за 2,75.