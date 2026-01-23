24 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Аугсбург». Начало игры — в 17:30 мск.
«Бавария»
Турнирное положение: «Красные» несутся к Серебряной салатнице. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Бавария» на 11 очков опережает ближайшего конкурента. А вот забивает команда в среднем 4 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Красные» разгромили «РБ Лейпциг» (5:1).
До того команда расправилась с «Кельном» (3:1). Плюс поединок с «Вольфсбургом» принес яркую викторию (8:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Бавария» забила 25 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Конрад Лаймер — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Красные» нынче весьма преуспевают в плане результатов. Команда побеждила уже 5 раз кряду.
Причем «Бавария» традиционно удачно противостоит «Аугсбургу». В пяти последних очных поединках команда добыла 5 побед.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красные» намерены продолжить свой победный сериал.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Фуггеры» сражаются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.
Причем «Аугсбург» на 3 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» расписали мировую с «Фрайбургом» (2:2).
До того команда сыграла вничью с «Унионом» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Боруссии» М (0:4).
При этом «Аугсбург» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Ноака Бэнкс — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Фуггеры» в последних поединках выглядели весьма бледно. Команда не побеждает 5 матчей кряду.
При этом «Аугсбург» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.
Команда не проигрывала в 2 своих последних поединках. «Фуггерам» крайне натужно дается набор очков в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фуггеры» намерены впервые за 3 с половиной года обескуражить мюнхенцев.
Статистика для ставок
- «Аугсбург» не побеждал в 5 своих последних поединках
- Мюнхенцы в среднем забивают 4 мяча за матч
- «Бавария» победила в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 20.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.22 и 3.90.
Прогноз: «Бавария» способна еще прибавить в плане реализации, да и оппонент достаточно ершист.
Номинальные хозяева мотивированы продлить свой успешный сериал, и явно сразу активно понесутся в атаку.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.30