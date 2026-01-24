В Мюнхене продолжается сезон исторической результативности. «Бавария» к девятнадцатому туру собрала 50 очков из 54 возможных, лучший показатель в истории Бундеслиги на этом отрезке. В 19-м туре команда Компани принимает «Аугсбург», балансирующий у зоны стыков. Контраст в турнирном положении максимальный, но дерби Баварии редко бывают формальностью. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

17:00 Судейская бригада матча: главный арбитр — Флориан Экзнер; ассистенты — Николай Киммайер, Митя Штегеманн; четвёртый арбитр — Марк Филип Эккерманн; VAR — Катрин Рафальски; ассистент VAR — Юстус Цорн.

«Бавария»

Команда Венсана Компани уверенно движется к рекордам, текущий темп позволяет замахнуться на 91 очко и 134 забитых мяча, что с запасом перекрывает прежний клубный ориентир сезона-1971/72 (101 гол). Отрыв от ближайшего преследователя уже 11 очков, а серия в девять побед и одну ничью за последние десять матчей лишь подчёркивает стабильность.

В середине недели мюнхенцы спокойно закрыли задачу в Европе, обыграв «Юнион Сент-Жиллуаз» 2:0, причём сделали это, оставшись вдесятером после удаления Кима Мин-Джэ. Этот «сухарь» стал первым за четыре игры, но на дистанции «Бавария» компенсирует редкие огрехи в обороне тотальным давлением и глубиной состава.

Домашняя статистика внушает: 12 побед в 13 матчах на «Альянц Арене» во всех турнирах. Даже при аккуратном менеджменте минут для Джамала Мусиалы и точечной ротации Компани не снижает интенсивности. Связка Киммих–Горецка держит темп, а вариативная атака регулярно взрывает вторые таймы.

«Аугсбург»

15-е место и 16 очков оставляют команде Манюэля Баума минимальный запас, от зоны стыков «Аугсбург» отделяют всего три балла. Ничья 2:2 с «Фрайбургом» в прошлом туре получилась тревожной, ведя 2:0, гости не создали ни одного большого момента после перерыва и в итоге упустили победу. В последних пяти матчах баварцы не выигрывают, трижды оставаясь без забитых мячей.

Отдельная проблема — форма на выезде. В шести последних гостевых встречах «Аугсбург» пять раз проиграл и один раз сыграл вничью, а по качеству моментов регулярно уступает соперникам уже в первом тайме. При этом календарь после визита в Мюнхен выглядит критически важным, далее последуют матчи с командами из нижней части таблицы, где цена каждой ошибки будет максимальной.

В кадровом плане ситуация тоже осложнена. Из-за дисквалификации недоступен Ноа Бэнкс, а в центре обороны ожидаются Янник Кайтель, Кевен Шлоттербек и Седрик Цезигер, что ограничивает вариативность при игре против насыщенной атаки «Баварии». Впереди вся надежда на связку Фабиан Ридер — Алексис Клод-Морис — Михаэль Грегорич, которым придётся действовать в условиях минимального владения и искать шанс в редких переходах и на стандартах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.