22 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Виктория» Пльзень и «Порту». Начало игры — в 20:45 мск.
«Виктория» Пльзень
Турнирное положение: «Виктория» Пльзень с 10-ю очками занимает 14-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в три балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Команда не проводила официальных поединков в новом году, ведь в чешском первенстве пауза, где по итогам 19-ти туров она занимает четвертую строчку с отставанием в 13 пунктов от лидера «Славии» Прага.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле одержал победу над датским «Сённерйюск» (3:1).
Ранее в предыдущем поединке, который также был контрольным, коллектив также выиграл, когда на этот раз от него пострадал швейцарский «Лугано» (4:2).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Палуска и Копиц, дисквалифицированы — Две и Емелка.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Виктория» Пльзень проиграл лишь раз при четырех победах и трех ничьих.
Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе.
Рафиу Дуросинми — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
«Порту»
Турнирное положение: «Порту» с 13-ю очками занимает восьмую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала и на один балл опережает зону плей-офф (9-24-е места).
Команда после 18-ти поединков португальского первенства находится на первой строчке с отрывом в семь очков от второго «Спортинга» Лиссабон и в 10 пунктов от третьей «Бенфики».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужой арене одержал победу над «Виторией Гимарайнш» (1:0).
Перед этим в коллектив вышел в полуфинал Кубка Португалии, когда на предыдущей стадии теперь в домашних стенах с результатом 1:0 обыграл «Бенфику».
Не сыграют: травмированы — де Йонг, Н. Перес и Т. Перес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Порту» только выигрывал.
Это говорит об отличных шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Саму Омородион — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Виктория» не проиграла
- в девяти последних матчах «Порту» выиграл
- в пяти последних матчах «Порту» выиграл и не пропустил.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.50, победа «Виктории» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.
Прогноз: в девяти последних матчах гости выиграли. Так было и в их пяти последних выездных поединках.
И хотя в семи из восьми последних матчей хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.
Ставка: «Порту» победит за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь так было в их пяти последних матчах.
Ставка: «сухая» победа «Порту» за 3.30