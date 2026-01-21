22 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Виктория» Пльзень и «Порту». Начало игры — в 20:45 мск.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень с 10-ю очками занимает 14-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в три балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда не проводила официальных поединков в новом году, ведь в чешском первенстве пауза, где по итогам 19-ти туров она занимает четвертую строчку с отставанием в 13 пунктов от лидера «Славии» Прага.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле одержал победу над датским «Сённерйюск» (3:1).

Ранее в предыдущем поединке, который также был контрольным, коллектив также выиграл, когда на этот раз от него пострадал швейцарский «Лугано» (4:2).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Палуска и Копиц, дисквалифицированы — Две и Емелка.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Виктория» Пльзень проиграл лишь раз при четырех победах и трех ничьих.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе.

Рафиу Дуросинми — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» с 13-ю очками занимает восьмую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала и на один балл опережает зону плей-офф (9-24-е места).

Команда после 18-ти поединков португальского первенства находится на первой строчке с отрывом в семь очков от второго «Спортинга» Лиссабон и в 10 пунктов от третьей «Бенфики».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужой арене одержал победу над «Виторией Гимарайнш» (1:0).

Перед этим в коллектив вышел в полуфинал Кубка Португалии, когда на предыдущей стадии теперь в домашних стенах с результатом 1:0 обыграл «Бенфику».

Не сыграют: травмированы — де Йонг, Н. Перес и Т. Перес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Порту» только выигрывал.

Это говорит об отличных шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Саму Омородион — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Виктория» не проиграла

в девяти последних матчах «Порту» выиграл

в пяти последних матчах «Порту» выиграл и не пропустил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.50, победа «Виктории» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.

Прогноз: в девяти последних матчах гости выиграли. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

И хотя в семи из восьми последних матчей хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

1.98 «Порту» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Виктория» Пльзень — «Порту» принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: «Порту» победит за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь так было в их пяти последних матчах.

3.30 «Сухая» победа «Порту» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Виктория» Пльзень — «Порту» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: «сухая» победа «Порту» за 3.30