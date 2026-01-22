«Порту» рассчитывает на три очка в Чехии

В четверг, 22 января, «Виктория Пльзень» примет на своем поле «Порту» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Карел Спачил («Виктория Пльзень») придержал своего оппонента на фланге, гости стандарт быстро разыграли.

18' Родриго Мора («Порту») вышел один на один с вратарем, но пробил прямо в руки Флорану Вегеле («Виктория Пльзень»).

16' Саму Агехова («Порту») долго подбирал мяч под правую ногу и в итоге его удар был заблокирован защитником.

14' Мерхауз Доски («Виктория Пльзень») грубо сыграл во второй раз подряд и получил первую в матче желтую карточку!

13' Борха Сайнс («Порту») попытался прорваться к воротам соперника в одиночку, но его быстро остановил Карел Спачил («Виктория Пльзень»).

12' Мерхауз Доски («Виктория Пльзень») жестко сыграл против соперника на чужой половине поля, но судья пока не достал карточку из кармана.

11' На газоне лежит Лукаш Черв («Виктория Пльзень»), ему требуется медицинская помощь.

10' Матей Выдра («Виктория Пльзень») получил перспективную передачу на линии штрафной, но арбитр зафиксировал положение вне игры.

08' Диогу Кошта («Порту») взял мяч под контроль и показывает партнером, чтобы они немного успокоились.

06' Г-ООООООООО-Л! «Виктория Пльзень» — 1:0! Лукаш Черв! Черв получил передачу от Матея Валента и мощно пробил с метров 18-ти под перекладину!

04' Флоран Вегеле («Виктория Пльзень») далеко выбил мяч вперед, но его партнеры не смогли выиграть верховую борьбу.

02' Родриго Мора («Порту») подал первый угловой в матче, но его навес в штрафную оказался безадресным.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Виктория Пльзень» — «Порту» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Дусан Арена». Звучит гимн Лиги Европы. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

20:40 Сегодня в Пльзени довольно холодно, во время матча температура будет около -6℃.

20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:30 Главным арбитром встречи назначен Андрис Трейманис из Латвии.

20:25 Сегодняшний матч пройдет в Пльзени на стадионе «Дусан Арена», который вмещает 11 700 зрителей.

20:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го тура общего этапа Лиги Евро «Виктория Пльзень» — «Порту». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Виктория Пльзень»: Вегеле Флоран, Доски Мерхауз, Спачил Карел, Суаре Шейк, Мемич Амар, Валента Матей, Черв Лукаш, Вишински Денис, Ладра Томаш, Кабонго Кристоф, Выдра Матей.

«Порту»: Кошта Диогу, Кошта Альберту, Беднарек Ян, Кивёр Якуб, Фернандеш Мартим, Фрохолдт Виктор, Росарио Пабло, Мора Родриго, Гомес Виллиам, Агехова Саму, Сайнс Борха.

«Виктория Пльзень»

«Виктория Пльзень» очень достойно выступает в нынешнем сезоне Лиги Европы и имеет место в середине турнирной таблицы. В данный момент она занимает 14-ю строчку и отстает от заветной восьмерки, дающей право миновать в плей-офф стыковые встречи, всего на три очка. Разница забитых и пропущенных мячей — 6:2.

Примечательно, что «Виктория Пльзень» не проиграла в Лиге Европы ни одного матча: добыто две победы и еще четыре игры были сведены к ничьей. В трех последних турах ЛЕ чешский клуб расходился миром со своими соперниками: «Фенербахче» (0:0), «Фрайбургом» (0:0) и «Панатинаикосом» (0:0).

«Порту»

«Порту» — один из потенциальных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы. В данный момент португальский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице и имеет на своем счету 13 набранных очков. Отставание от лидеров групповой стадии составляет всего три балла.

В нынешнем сезоне в Лиге Европы «Порту» проиграл всего один матч — на выезде «Ноттингем Форест» (0:2). Но зато у команды числятся четыре победы, в том числе и в последнем туре над «Мальмё» (2:1). Разница забитых и пропущенных у «Порту» положительная — 9:5.

Личные встречи

Между собой эти соперники раньше не встречались и сейчас готовятся провести первый очный матч.

