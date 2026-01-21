22 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Рома» и «Штутгарт». Начало игры — в 23:00 мск.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» с 12-ю очками занимает 10-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в один балл от зоны выхода автоматического выхода в 1/8 финала (топ-8).
Последние матчи: в своей прошлой игре римляне одержали уверенную победу над «Торино» в рамках Серии А — 2:0.
До того команда проиграла тому же «Торино» (2:3) в Кубке Италии и обыграла «Сассуоло» (2:0) в рамках Серии А.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: римляне в текущем сезоне являются одной из самых бескомпромиссных команд в текущем сезоне — пока ни разу «джалоросси» не играли вничью.
Также команда чередует победы с поражениями, последняя серия из «викторий» была зафиксирована в ноябре 2025-го года.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» с 12 очками занимает 9-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места), отставая на балл от зоны выхода автоматического выхода в 1/8 финала (топ-8).
Последние матчи: в своей последней игре швабы разошлись миром с «Унионом» — 1:1.
До того команда обыграла «Айнтрахт» (3:2) и «Байер» (4:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в текущем сезоне швабы бьются не только за автоматическое попадание в 1/8 финала Лиги Европы, но в Бундеслиге сражаются за место в топ-4 команд, которые квалифицируется в Лигу чемпионов.
Команда не проигрывает с начала декабря.
Статистика для ставок
- «Штутгарт» не проигрывает шесть игр подряд
- «Рома» забивала в четырех встречах кряду
- Обе команды выиграли три последних матча в Лиге Европы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.75, победа «Штутгарта» — в 3.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.03.
Прогноз: при всей результативности обеих команд в последних трех встречах, матч между примерно одинаковыми по уровню соперников вряд ли пройдет с обилием забитых мячей
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды не смогут выявить победителя по итогам встречи.
Ставка: Ничья за 3.70