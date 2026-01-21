Римляне и швабы не выявят победителя?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.03

22 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Рома» и «Штутгарт». Начало игры — в 23:00 мск.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» с 12-ю очками занимает 10-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в один балл от зоны выхода автоматического выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: в своей прошлой игре римляне одержали уверенную победу над «Торино» в рамках Серии А — 2:0.

До того команда проиграла тому же «Торино» (2:3) в Кубке Италии и обыграла «Сассуоло» (2:0) в рамках Серии А.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: римляне в текущем сезоне являются одной из самых бескомпромиссных команд в текущем сезоне — пока ни разу «джалоросси» не играли вничью.

Также команда чередует победы с поражениями, последняя серия из «викторий» была зафиксирована в ноябре 2025-го года.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» с 12 очками занимает 9-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места), отставая на балл от зоны выхода автоматического выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: в своей последней игре швабы разошлись миром с «Унионом» — 1:1.

До того команда обыграла «Айнтрахт» (3:2) и «Байер» (4:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в текущем сезоне швабы бьются не только за автоматическое попадание в 1/8 финала Лиги Европы, но в Бундеслиге сражаются за место в топ-4 команд, которые квалифицируется в Лигу чемпионов.

Команда не проигрывает с начала декабря.

Статистика для ставок

«Штутгарт» не проигрывает шесть игр подряд

«Рома» забивала в четырех встречах кряду

Обе команды выиграли три последних матча в Лиге Европы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.75, победа «Штутгарта» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.03.

Прогноз: при всей результативности обеих команд в последних трех встречах, матч между примерно одинаковыми по уровню соперников вряд ли пройдет с обилием забитых мячей

2.03 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Рома» — «Штутгарт» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды не смогут выявить победителя по итогам встречи.

3.75 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч «Рома» — «Штутгарт» принесёт прибыль 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: Ничья за 3.70