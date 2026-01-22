В четверг вечером на «Стадио Олимпико» сойдутся соседи по таблице групповой стадии Лиги Европы, «Рома» принимает «Штутгарт». Команды занимают девятое и десятое места соответственно и идут вровень по очкам, а победа в очной встрече может сразу поднять одного из них в зону прямого выхода в плей-офф Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:25 Стартовые составы команд:

«Рома»: Свилар, Челик, Циолковский, Гиларди, Ренш, Коне, Пизилли, Цимикас, Суле, Пеллегрини, Фергюсон.

«Штутгарт»: Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Ассиньон, Чемы Андрес, Каразор, Миттельштедт, Фюрих, Левелинг, Ундав.

22:10 Судейская бригада матча: главный арбитр — Джон Брукс (Англия), ассистенты — Саймон Беннетт, Нил Дэвис (оба — Англия), VAR — Джарред Джиллетт (Австралия), ассистент VAR — Пол ван Букел (Нидерланды), четвёртый арбитр — Даррен Инглэнд (Англия).

«Рома»

Команда Джан Пьеро Гасперини подходит к предпоследнему туру с чёткой турнирной мотивацией. Десятая строчка при двенадцати очках оставляет римлян в шаге от восьмого места, а плотность наверху таблицы даёт шанс замахнуться и на более высокую позицию при удачном финише группового этапа. При этом шесть побед в последних восьми матчах на «Олимпико» формируют ожидание, что именно домашний фактор должен сыграть ключевую роль.

Парадокс текущей еврокампании «Ромы» в том, что почти все очки были набраны в гостях. Стопроцентный результат вне дома контрастирует с двумя домашними поражениями от «Лилля» и «Виктории Пльзень», из-за которых команда не закрепилась в первой восьмёрке раньше. Именно поэтому матч со «Штутгартом» воспринимается как обязательный к выигрышу — ещё одной осечки трибуны могут не принять.

В кадровом плане у хозяев есть как хорошие новости, так и потери. Эван Фергюсон восстановился и готов выйти на поле, а связка с Пауло Дибалой и Лоренцо Пеллегрини остаётся главным источником креатива и давления у чужих ворот. При этом травмы Марио Эрмосо и Артёма Довбика ограничивают выбор в обороне и атаке, а Дониэлл Мален в еврокубках недоступен из-за регламента.

«Штутгарт»

Немецкий клуб приезжает в Рим с похожими турнирными вводными и не меньшими амбициями. Команда Себастьяна Хёнесса идёт десятой с тем же количеством очков и понимает, что поражение почти наверняка отправит её в стыковые матчи. При этом еврокубковые выезды остаются слабым местом «Штутгарт»: две неудачи в Базеле и Стамбуле заметно тянут показатели вниз, несмотря на разгром «Гоу Эхед Иглс» в Нидерландах.

Контраст усиливается, если взглянуть на внутренние турниры. В Бундеслиге и Кубке Германии «Штутгарт» выиграл три последних выездных матча, забивая в среднем больше трёх мячей за игру, победы над «Вердером» и «Байером» выглядят особенно показательными. Эта серия формирует уверенность, что психологически команда готова к сложному визиту на «Олимпико».

Кадровая ситуация, впрочем, добавляет вопросов. Билал Эль-Ханнусс, лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами, пропускает встречу из-за перебора карточек. Дениз Ундав остаётся главным атакующим ориентиром с 10 голами в Бундеслиге, но в Европе он чаще выступает в роли ассистента. Под вопросом участие Ангело Штиллера, а Загада, Якес и Йованович точно не помогут команде в Риме.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.03.