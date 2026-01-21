22 января в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Сельта» и «Лилль». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Сельта»

Турнирное положение: Испанская команда располагается на 19-й позиции в таблице общего этапа ЛЕ с 9-ю очками в активе после 6-и туров. «Сельта» опережает 25-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 2 балла.

К тому же, команда продолжает бороться за еврокубки в Примере. После 20-и туров «Сельта» занимает 7-е место в таблице с 32 очками в активе, отстава от 5-й строчки на 2 пункта.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Испании команда обыграла «Райо Вальекано» (3:0), а до этого «Сельта» смогла одолеть «Севилью» со счетом 1:0, забив победный гол на 88-й минуте с пенальти.

В последних 3-х встречах общего этапа Лиги Европы команда дважды проиграла и однажды обыграла загребское «Динамо» (3:0). За этот период «Сельта» уступила «Лудогорцу» (2:3) и «Болонье» (1:2).

Не сыграют: Мориба (перебор желтых карточек), Алленде и де ла Торре (травмы).

Состояние команды: В последнее время «Сельта» преобразилась, команда выиграла 3 последних матча, поднявшись по турнирной таблице в Примере. Сейчас «Сельте» необходимо упрочить свои позиции в Лиге Европы.

У команды есть 2 очных матча против «Лилля», где команда победили по одному разу. Сможет ли «Сельта» победить на сей раз? На своем поле команда будет пытаться доминировать.

«Лилль»

Турнирное положение: Французская команда находится совсем рядом с «Сельтой» в таблице общего этапа Лиги Европы. «Лилль» занимает 20-е место с 9-ю очками в активе после 6-и туров.

К тому же, у команды довольно неплохие показатели и в Лиге 1. «Лилль» располагается на 5-й строчке в таблице чемпионата Испании с 32 очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-3) на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Лилль» уступил ПСЖ в Лиге 1 (0:3). Матчем ранее команда также проиграла «Лиону» (1:2) в Кубке страны, пропустив решающий гол на 42-й минуте.

В прошедших 3-х поединках Лиги Европы «Лилль» дважды проиграл и однажды победил. За этот отрезок команда сумела забить 4 раза при 2-х пропущенных. В двух встречах из трех «Лилль» не сумел забить ни одного гола.

Не сыграют: Буадди (красная карточка), Андре, Фернандес-Пардо, Гомеш и Туре (травмы).

Состояние команды: «Лилль» в последнее время начал пробуксовывать. Проблемы с результативностью и серия поражений — с такими вводными подходит команда к важному матчу против «Сельты» в Лиге Европы.

Нападающий «Лилля» Хамза Игамане занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров общего этапа Лиги Европы. За 5 встреч форвард забил 4 гола и сделал голевую передачу.

У «Сельты» продолжается победная серия, которая насчитывает 3 победы подряд

В последних 3-х встречах Лиги Европы «Лилль» дважды проиграл, не забив ни одного гола

В последнем очном поединке «Лилль» обыграл «Сельту» со счетом 3:1

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.35, а победа «Лилля» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно, «Лилль» точно будет упираться до конца.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.45.

Прогноз: Можно предположить, что «Сельта» одержит победу. Команда набрала отличный ход.

Ставка: Победа «Сельты» за 2.40.